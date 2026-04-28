Un adolescente acusado de agredir sexualmente y asesinar a su hermanastra de 18 años en un crucero de Carnival irá a juicio dentro de más de un mes, según dictaminó un juez esta semana.

El juicio de Timothy Hudson por cargos de asesinato en primer grado y abuso sexual agravado comenzará el 1 de junio en Miami, Florida, EE. UU., según anunció la jueza federal Beth Bloom en una orden emitida el lunes.

El joven de 16 años fue acusado inicialmente como menor de edad antes de que el caso fuera transferido a un tribunal de adultos. La semana pasada se declaró inocente por escrito. Es inusual que los menores sean procesados en tribunales federales de EE. UU.

Su hermanastra, Anna Kepner, viajaba en el crucero Carnival Horizon en noviembre con su familia, incluido Hudson. Antes de que el barco regresara a Florida, su cuerpo fue hallado oculto bajo una cama en la habitación que compartía con Hudson y otro adolescente, según consta en la denuncia penal.

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La causa de la muerte de Kepner, ocurrida el 6 de noviembre, fue determinada como asfixia mecánica, que se produce cuando un objeto o una fuerza física impide que una persona respire.

El padre de Kepner, Christopher Kepner, emitió un comunicado en el que afirmaba que la familia depositaba su confianza en el sistema judicial para que este buscara la verdad con cuidado e integridad.

“La situación es profundamente dolorosa y compleja para toda la familia”, dijo Christopher.

Anna Kepner era animadora en la escuela secundaria cristiana Temple en Titusville, Florida, a unos 65 km al este de Orlando. En su funeral, celebrado en noviembre, sus familiares animaron a los asistentes a vestir colores vivos en lugar del tradicional negro, “en honor al alma brillante y hermosa de Anna”.

Traducción de Sara Pignatiello