Caso D4vd: cinco puntos clave sobre el asesinato de la niña Celeste Rivas, de 14 años

El cantante y compositor D4vd ha sido acusado de asesinato, abuso sexual y desmembramiento por la muerte de Celeste Rivas Hernandez, de 14 años.

Sus abogados afirman que es inocente y que no causó la muerte de la niña, cuyo cuerpo, según las autoridades, fue encontrado en la camioneta Tesla del músico remolcada en Hollywood (Los Ángeles, California, EE. UU.), en septiembre.

La música de D4vd, que se pronuncia “Deivid”, se convirtió en un fenómeno de Internet cuando era adolescente, antes de alcanzar un éxito más tradicional.

En una audiencia pública en Los Ángeles, que comenzará el viernes y se asemejará mucho a un juicio, la fiscalía presentará pruebas contra el joven de 21 años, cuyo nombre legal es David Anthony Burke. Se espera que la audiencia dure unos cinco días antes de que un juez decida si el cantante debe debe ir a juicio por cargos de asesinato en primer grado, actos lascivos con una persona menor de 14 años y mutilación de un cadáver.

Aquí hay algunas cosas que debes saber sobre el caso:

¿Cuáles son las pruebas en contra de D4vd?

La fiscalía presentará pruebas de que el cuerpo en descomposición de Rivas fue hallado desmembrado en dos bolsas en el maletero de una camioneta Tesla registrada a nombre de Burke en Houston, Texas, donde se encuentra la casa de sus padres. El vehículo fue encontrado aparentemente abandonado en Hollywood Hills, cerca de la casa donde él residía. Probablemente presentarán un informe forense que indica que la joven murió a causa de dos heridas penetrantes.

La fiscal principal, Beth Silverman, declaró que las pruebas incluyen material de abuso sexual infantil obtenidas del teléfono y las cuentas de iCloud de Burke. Sin embargo, la gran mayoría de las pruebas permanecen en secreto. Fueron recopiladas por la policía mediante más de 50 órdenes de registro y a través de tres grandes jurados de investigación independientes.

Los abogados de Burke han exigido que las pruebas se revelen lo antes posible, tomando la medida inusual de ejercer su derecho a tener una audiencia preliminar dentro de los 10 días hábiles posteriores a su comparecencia ante el juez.

“Creemos que las pruebas reales demostrarán que David Burke no asesinó a Celeste Rivas”, declaró la semana pasada en el tribunal la abogada principal de la defensa, Blair Berk.

¿Qué es una audiencia preliminar?

En una audiencia preliminar, común en California y muchas otras jurisdicciones, se cita a testigos, se les interroga y se presentan pruebas del mismo modo que en un juicio. Sin embargo, es un juez, no un jurado, quien decide si las pruebas son suficientes para que el caso pase a juicio. El criterio utilizado es la causa probable, a diferencia del criterio para condenar: culpabilidad más allá de toda duda razonable.

Por lo general, los fiscales solo aportan las pruebas que consideran necesarias para superar ese obstáculo, lo cual suelen lograr. Las audiencias pueden durar varios días, pero normalmente son mucho más cortas que los juicios.

¿Quién es D4vd?

D4vd, un apodo que Burke usó en Internet y que luego se convirtió en su nombre artístico, creció y recibió educación en casa en Houston. Comenzó a componer música para los videos de YouTube que hacía del videojuego Fortnite.

Compuestas en su mayoría por él mismo y grabadas con su teléfono, sus canciones fusionaban indie rock, R&B y pop lo-fi. Su música lo convirtió en un fenómeno en TikTok, Instagram, Soundcloud y Spotify, donde sus canciones más populares, incluyendo su éxito de 2022, ‘Romantic Homicide’, acumulan más de mil millones de reproducciones. En 2023, lanzó dos EP y fue telonero de SZA en su gira.

“Mi trabajo trascendió Fortnite, trascendió YouTube, y se convirtió en algo tan centrado en la música que salió a relucir el verdadero artista que llevo dentro”, declaró a Associated Press en el festival Coachella del año pasado.

Su primer álbum de larga duración, Withered, fue lanzado el año pasado, apenas dos días después de la fecha en que las autoridades estiman que Rivas fue asesinada.

¿Quién es Celeste Rivas?

Rivas tenía 13 años y cursaba séptimo grado cuando su familia denunció su desaparición en 2024 en su ciudad natal de Lake Elsinore, California, a unos 130 km de Los Ángeles. Su cuerpo fue encontrado un día después del que hubiera sido su 15° cumpleaños.

La fiscalía alega que fue víctima de abuso sexual en una relación con Burke que duró al menos un año antes de cumplir los 14 años, edad en la que, según afirman, fue asesinada. La última vez que se la vio con vida fue el 23 de abril de 2025, cuando acudió a la casa de Burke en Hollywood Hills.

En un comunicado, sus padres la describieron como “una niña hermosa y fuerte a la que le encantaba cantar y bailar”.

Actores clave en el juicio

La jueza Charlaine F. Olmedo es conocida principalmente por haber presidido los dos juicios del actor Danny Masterson. El primero terminó en un juicio nulo y el segundo, en 2023, resultó en dos condenas por violación. Olmedo lo sentenció a entre 30 años y cadena perpetua.

La fiscal adjunta Beth Silverman, la acusadora principal del caso, es conocida por haber logrado que un asesino en serie de Los Ángeles, conocido como el “Durmiente Siniestro”, fuera condenado a muerte en 2016 por los asesinatos de nueve mujeres y una adolescente que permanecieron sin resolver durante años.

Blair Berk, quien representa a Burke, ha sido durante muchos años una de los abogados de referencia para clientes célebres. Entre ellos se encuentran Leonardo DiCaprio, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Ozzy Osbourne y Harvey Weinstein.

Traducción de Sara Pignatiello