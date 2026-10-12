Según los informes, Sean “Diddy” Combs fue trasladado de urgencia fuera de una prisión federal tras sufrir una lesión en la cabeza.

El magnate de la música caído en desgracia (56), fue condenado a 50 meses de prisión tras ser declarado culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución en 2025.

Según el medio TMZ, Combs fue trasladado de la prisión federal de Fort Dix en Nueva Jersey, EE. UU., la madrugada del sábado con una lesión en la cabeza. El medio informó que la lesión no ponía en peligro su vida y que Combs estaba consciente.

No se dispuso de más detalles de inmediato.

Un portavoz del también rapero declaró a The Independent: “Estamos al tanto de las informaciones relativas a Sean Combs y estamos trabajando para esclarecer los hechos. La salud y el bienestar de Sean son nuestra principal preocupación, y agradecemos a todos los que se han puesto en contacto con nosotros”.

open image in gallery Según se ha informado, Sean “Diddy” Combs fue trasladado de urgencia al hospital el sábado tras sufrir una lesión en la cabeza en prisión ( AFP/Getty )

El centro penitenciario declinó hacer comentarios.

La noticia del incidente llega en un momento en que la fecha de liberación de Combs se ha pospuesto varias veces. Actualmente, está previsto que salga en libertad en marzo de 2028.

La última fecha prevista para la liberación de Combs era enero de 2028, pero la fecha se modificó después de que un impactante reportaje del noticiero NBC News revelara nuevos detalles de su vida entre rejas.

Cuatro hombres que compartieron celda con Combs, bajo condición de anonimato, declararon al medio que el fundador de Bad Boy Records gozaba de privilegios diferentes a los de sus compañeros de prisión: tiene personas que le hacen las tareas, le dan masajes al estilo chino, le preparan comidas especiales y le suministran drogas, alcohol y teléfonos móviles de contrabando.

“Esto no es algo normal que se vea en la cárcel. Esto es cosa de ricos”, dijo uno de los hombres anónimos a NBC News. Añadió: “Parece una locura, pero claro, es Diddy”.

open image in gallery La fecha de excarcelación de Combs se ha pospuesto recientemente ( Getty )

Según fuentes consultadas por NBC News, poco después de que Combs llegara a Fort Dix, adquirió un teléfono y alcohol, y comenzó a sobornar a un grupo de reclusos para que hagan lo que él les ordene.

“Es multimillonario. La gente lo admira profundamente”, dijo una de las fuentes, y agregó: “El dinero es poder, especialmente tras las rejas”.

Según las acusaciones, Combs gasta miles de dólares cada mes, dinero que va a parar a las cuentas de la tienda de la prisión de sus compañeros reclusos. Su supuesta nómina incluye a presos que limpian su celda, le hacen la cama, le lavan la ropa, limpian el baño y las duchas antes de que él los use, y hombres que le preparan comidas especiales como pollo al curry, pizza y empanadas.

Un portavoz de Combs rechazó las acusaciones, declarando a The Independent: “El escrutinio constante de cada detalle de la vida de Sean Combs en prisión ha llegado al punto en que los medios de comunicación presentan la vida cotidiana en la cárcel como noticia. La única primicia real es que Sean sigue cumpliendo su condena conforme a las normas y espera pacientemente la decisión del tribunal sobre su apelación”.

Traducción de Sara Pignatiello