Netflix niega que la nueva serie sobre Sean “Diddy” Combs sea un “documental difamatorio”

Netflix defendió su serie documental sobre el rapero y magnate de la música Sean “Diddy” Combs, después de que los abogados de este acusaran al gigante del streaming de “represalias corporativas”.

La serie dirigida por Alexandria Stapleton, Sean Combs: Ajuste de Cuentas, cuya producción ejecutiva corrió a cargo del rival de Combs, el también rapero 50 Cent, se estrenó en Netflix el martes 2 de diciembre.

Combs, quien ha cumplido solo meses de una condena de cuatro años tras ser declarado culpable de cargos relacionados con la prostitución, ha tachado el documental de “vergonzoso y difamatorio” y ha afirmado que las imágenes suyas utilizadas en la docuserie se obtuvieron por medios ilícitos.

Sus abogados también alegaron que 50 Cent, de nombre real Curtis Jackson, había pagado a personas para criticarlo, y que el cantante de 'In Da Club' había sido incluido en el proyecto después de que Netflix no consiguiera la participación de Combs.

“Las afirmaciones que se están haciendo sobre Sean Combs: Ajuste de Cuentas son falsas”, dijo un portavoz de Netflix al medio Deadline el martes por la noche.

“El proyecto no tiene ningún vínculo con conversaciones anteriores entre Sean Combs y Netflix. Las imágenes de Combs que condujeron a su inculpación y detención fueron obtenidas legalmente”, añadió.

Sean "Diddy" Combs (izquierda) acusó a Netflix de producir un "documental difamatorio" sobre él

El vocero añadió: “Esto no es un documental difamatorio ni un acto de venganza. Curtis Jackson es productor ejecutivo, pero no tiene control creativo. No se pagó a nadie por participar”.

Los representantes de Combs han declarado a Deadline que “tras ver la serie y saber ahora lo que contiene, el equipo de Sean está revisando sus opciones legales y decidirá en breve cuál es la mejor manera de responder”.

El lunes 1° de diciembre, se hizo público un adelanto del documental que muestra a Combs en septiembre de 2024, filmado mientras aumentaba la presión en la investigación federal por delito sexual contra él.

“Estamos perdiendo”, dice el magnate caído en desgracia en una habitación de hotel, teléfono en mano, antes de llamar a “alguien que [trabajaba con él] y que se [dedicaba] a los negocios más sucios”.

En un comunicado publicado en el sitio web Tudum de Netflix, Stapleton afirmó que las imágenes utilizadas en la docuserie fueron “obtenidas de forma completamente legal”.

“Movimos cielo y tierra para mantener en secreto la identidad del responsable de la filmación”, dijo.

Continuó: “Es conocido que Sean Combs siempre se está filmando a sí mismo, y ha sido una obsesión suya a lo largo de las décadas. También nos pusimos en contacto con el equipo legal de Sean Combs para una entrevista y comentarios en múltiples ocasiones, pero no obtuvimos respuesta”.

Diddy cumple actualmente una condena de cuatro años de prisión

Jackson también rechazó la idea de que la serie fuera el resultado de su “desdén” por Combs, quien fue objeto de un tema de tiradera que lanzó en 2006.

“No es personal”, dijo, y sugirió que si no hubiera hablado, el público podría haber pensado que el mundo del hip-hop estaba bien con los comportamientos de Combs. Agregó: “Nadie más ha alzado la voz”.

En una reseña para The Independent, Hannah Ewens afirma que la docuserie “describe a un individuo aterrador con demasiado poder”.

“La gente cae bajo el hechizo de Diddy, luego se desconcierta, luego ignora lo peor de él mientras él los seduce aún más, hasta que no ven la forma de liberarse de su control”, dijo.

“Es sorprendente el número de entrevistados que el equipo de producción de Ajuste de Cuentas ha conseguido, ya que hemos oído una y otra vez lo aterrador que es denunciar a alguien tan peligroso y poderoso. Ahora está en la cárcel, y puede que por eso la gente se sienta segura para abrirse; sin embargo, la serie denuncia que este guardián de la industria musical es alguien que puede vengarse si lo hacen enojar”.

