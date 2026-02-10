Diez mineros de plata que trabajaban para una empresa canadiense fueron hallados muertos en una fosa común en México, confirmaron autoridades locales.

Los hombres habían sido secuestrados el 23 de enero en un proyecto minero del estado de Sinaloa, en la zona de Concordia, un territorio golpeado por la violencia de los cárteles y bajo el control de una facción del cártel de Sinaloa conocida como Los Chapitos.

La fiscalía estatal informó del hallazgo de diez cuerpos en una fosa común cercana y confirmó que, hasta ahora, cinco de ellos ya fueron identificados, según Reuters.

La minera Vizsla Silver Corp., con sede en Vancouver y operadora del Proyecto Pánuco, señaló en un comunicado que fue informada del hallazgo por las familias de las víctimas y que espera la confirmación de las autoridades mexicanas.

Más de 1.000 efectivos de la Guardia Nacional fueron desplegados en Sinaloa, mientras el gobierno mexicano intenta retomar el control de la zona ( AFP/Getty )

“Estamos devastados por este desenlace y por la trágica pérdida de vidas”, dijo su presidente y director ejecutivo, Michael Konnert, quien aseguró que la empresa brindará apoyo a los afectados.

“Acompañamos con nuestras más profundas condolencias a las familias, amigos y compañeros de nuestros colegas, y a toda la comunidad de Concordia”, añadió.

Los ingenieros, técnicos y guardias de seguridad fueron secuestrados en un complejo habitacional contiguo a la operación minera, y el motivo del rapto no quedó claro de inmediato.

Tres de las víctimas fueron identificadas por las autoridades como Ignacio Aurelio Salazar Flores, de 40 años; José Ángel Hernández Vélez, de 37; y José Manuel Castañeda Hernández, de 43.

Jaime Castañeda, hermano del geólogo José Manuel Castañeda Hernández, dijo a CBC News que identificó a su hermano el domingo tras ver fotografías de su cuerpo en la fiscalía de Mazatlán.

El Proyecto Pánuco es una gran explotación minera cuya producción de plata está prevista para 2027. ( Vizsla Siver Corp )

“En verdad ha sido muy doloroso estar aquí, en un lugar en el que no queremos estar”, afirmó Castañeda a CBC News, antes de añadir: “No hay justicia en lo que está pasando”.

Dayanara Nataly Esparza, esposa de Ignacio Aurelio Salazar Flores, confirmó su muerte en un mensaje de texto enviado a CBC en el que expresó que fue “el día más horrible” de su vida y que estaba demasiado afectada como para hablar.

Durante el fin de semana, las autoridades mexicanas desplegaron a más de 1.000 efectivos en la región como una demostración de fuerza frente a los cárteles, responsables de una escalada de violencia que ha golpeado a comunidades locales.

En una conferencia de prensa el lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que su gobierno está en contacto con las familias de los trabajadores y con Vizsla Silver Corp., y que está revisando “todo” lo que pudo haber provocado esta situación, según informó Reuters.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, prometió enfrentar la crisis de seguridad. ( AP )

David Mora, analista senior del International Crisis Group, explicó a CBC que los mineros asesinados podrían haber sido víctimas colaterales de una ofensiva más amplia.

“Si, como sostiene el gobierno, el grupo detrás del secuestro es Los Chapitos, se trata de una demostración de fuerza para dejar claro que siguen presentes en esa zona de Sinaloa”, afirmó.

Según Mora, los cárteles pueden apuntar de forma deliberada a trabajadores vinculados a operaciones extranjeras. “Estas personas tenían lazos con una empresa canadiense y se trata de un territorio estratégico, tanto por los minerales como por la industria forestal”, dijo. “Eso le da una dimensión política a este ataque”.

En un comunicado conjunto, organizaciones empresariales mexicanas —entre ellas la cámara minera Camimex— advirtieron que el secuestro no fue un hecho aislado y refleja el deterioro de las condiciones de seguridad en algunas regiones del país.

"Como gremio, exigimos condiciones de seguridad que permitan desempeñar nuestra labor con dignidad y respeto a la vida”, se señala en el texto, cuya traducción fue difundida por el medio especializado BNamericas.

Según su sitio web, el Proyecto Pánuco de Vizsla Silver Corp. está considerado uno de los mayores yacimientos de plata sin desarrollar del mundo y prevé iniciar su producción en 2027.

Traducción de Leticia Zampedri