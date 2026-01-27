Más de mil detenidos en Guatemala tras declararse estado de sitio por ataques de pandillas

Más de mil personas han sido detenidas en Guatemala en la última semana, tras la imposición de un estado de sitio por el presidente Bernardo Arévalo, en respuesta a un violento ataque de pandilleros a la fuerza pública.

El mandatario Arévalo, en una conferencia de prensa el martes, afirmó que estas acciones son "fundamentales para desarticular estructuras criminales que durante años fueron intocables porque participaban en las redes de corrupción, impunidad y protección política que les permitían aterrorizar a la población para enriquecerse".

El presidente también anunció la incautación de casi tres toneladas de cocaína en las últimas 48 horas, valoradas en aproximadamente 28,5 millones de dólares. La droga fue hallada en la revisión de contenedores que ingresaron al país por un puerto en el departamento de Escuintla.

El ministro de Gobernación Marco Villeda, que participó junto al presidente en la conferencia, dijo que han sido detenidas 1.115 personas por delitos en flagrancia u órdenes de captura pendientes y se han incautado 105 armas de fuego.

“Del total de las personas capturadas se han aprehendido a 39 miembros del Barrio 18 y cinco de la Mara Salvatrucha, haciendo un total de 44 pandilleros", agregó. En tanto, por el ataque a los agentes de policía “se han aprehendido 26 miembros del Barrio 18 que tienen relación directa”, explicó Villeda.

A su vez se desmanteló una red de videovigilancia instalada en la zona 18, centro de operaciones del Barrio 18, que servía para vigilar a la población y a las autoridades.

El ministro dijo que las medidas implementadas en el marco del estado de sitio están "yendo directo (a pandilleros) sin tocar a ningún inocente" y que están “desmantelando redes de presos que se coordinan con redes en la calle, aislando a cabecillas, cortando comunicaciones y rompiendo su vínculo operativo con estructuras narco políticas y criminales”.

Arévalo decretó un estado de sitio por 30 días que fue ratificado por el Congreso y que restringe algunos derechos constitucionales —las personas no están obligadas a acatar órdenes ilegales, de reunión y manifestación y la detención legal— dando a la policía facultades para poder detener, registrar e identificar a las personas.

A principios de 2025 Estados Unidos declaró a la Mara Salvatrucha como organización terrorista, he hizo lo propio con el Barrio 18 en septiembre del mismo año. Ambas pandillas tienen presencia en varios países de Centroamérica.

En julio del año pasado 10 de los líderes de Barrio 18 y la Mara Salvatrucha fueron trasladados a una cárcel de máxima seguridad bajo aislamiento, sin privilegios y vigilados las 24 horas luego de la matanza de siete personas en un funeral.

En respuesta los reos provocaron motines y en octubre 20 presos se escaparon de una prisión, de los cuales cinco han sido recapturados. La fuga provocó el cambio de la cúpula de seguridad y la solicitud de presidente Arévalo al Congreso para cambiar leyes y endurecer las penas a los pandilleros, lo que el Congreso aprobó el mismo mes.

El sábado 17 de enero reos volvieron a tomar, en forma orquestada, tres prisiones y retuvieron a más de 40 guardias como rehenes. Las autoridades se negaron a negociar con los pandilleros, que buscaban beneficios y ser trasladados a otras prisiones, y la fuerza pública retomó el control de las cárceles y liberó a los rehenes.

En respuesta, por lo menos cinco ataques orquestados con armas de fuego dejaron 10 policías muertos y ocho heridos, el ataque más sangriento a la fuerza de seguridad pública desde su creación en 1997.

Según el Observatorio de la Violencia de la organización no gubernamental Diálogos, en 2024 la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en Guatemala alcanzó 15,8, mientras en 2025 llegó a 17,2.