México envía a EE. UU. narcotraficantes que representan amenaza para la seguridad

México ha realizado su tercer envío de criminales a Estados Unidos en menos de un año, transfiriendo a 37 individuos el martes.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, informó en X que los 37 "operadores de organizaciones criminales" fueron trasladados en siete aeronaves militares a cárceles en seis ciudades estadounidenses.

Los traslados, efectuados conforme a la ley mexicana, se justificaron al representar "una amenaza real para la seguridad del país".

Los destinos fueron Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego.

En febrero del año pasado México envió a Estados Unidos a 29 capos. ( AP Foto/Fernando Llan )

“Con este traslado ya son 92 criminales de alto impacto enviados a Estados Unidos en esta administración que ya no podrán generar violencia en nuestro país”, agregó García Harfuch.

Entre los trasladados están Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”, líder regional del Cártel del Noreste, quien era requerido por la DEA acusado de tráfico de drogas; Luis Alonso Navarro y Luis Carlos Dávalos, miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación; Pedro Inzunza Noriega, alias “El Señor de la Silla”, quien estaba vinculado al cártel de Los Beltrán Leyva y era solicitado por la DEA por narcoterrorismo y tráfico de drogas, y Daniel Alfredo Blanco Joo, alias “El Cubano”, operador logístico del Cártel de Sinaloa, encargado del tráfico de estupefacientes a Estados Unidos, informó a The Associated Press el gabinete de Seguridad.

En febrero del año pasado México envió a Estados Unidos a 29 capos, entre quienes estaba Rafael Caro Quintero, al que busca procesar por varios cargos, entre ellos orquestar la muerte de un agente de la agencia antidrogas estadounidense DEA ocurrido en 1985.

Seis meses después, las autoridades mexicanas trasladaron a un segundo grupo de 26 personas requeridas en Estados Unidos por presuntos vínculos con organizaciones narcotraficantes.

A inicios de la semana pasada la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una conversación telefónica con el mandatario Donald Trump, quien había insistido en su intención de realizar acciones militares terrestres contra los cárteles mexicanos.

Las autoridades mexicanas han descartado de manera reiterada la posibilidad de una acción unilateral estadounidense en México y han mostrado su disposición a colaborar con Washington en materia de seguridad, pero con respeto a la soberanía.

Esa postura fue ratificada en la conversación telefónica que sostuvieron el 15 de enero el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la que coincidieron en que es necesario “hacer más” para enfrentar las “amenazas compartidas”.