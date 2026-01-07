Asesinato de Rob y Michele Reiner: posponen comparecencia de Nick Reiner tras la renuncia de abogado defensor

El abogado de Nick Reiner, Alan Jackson, se ha retirado del próximo juicio por el asesinato de Rob Reiner y Michele Singer Reiner.

Jackson ha pedido ser sustituido por un abogado de oficio.

La jueza Theresa McGonigle accedió a la petición durante una audiencia celebrada el miércoles, en la que estaba previsto que Nick Reiner compareciera y declarara. La comparecencia se ha aplazado hasta el 23 de febrero.

Según Variety, la defensora pública delegada Kimberly Greene se hará cargo de la defensa en el caso. Jackson no dijo por qué había decidido apartarse del caso.

El célebre cineasta Rob Reiner y su esposa Michele fueron encontrados muertos en su casa de Brentwood, Los Ángeles (California, EE. UU.), el 14 de diciembre.

Su hijo Nick (32) fue detenido posteriormente y acusado del doble asesinato.

En una declaración en el momento, la Policía de Los Ángeles dijo: “Como resultado de la investigación inicial, se determinó que los Reiner fueron víctimas de homicidio”.

No había señales de que se hubiera forzado la entrada en la casa de los Reiner, situada en la avenida Chadbourne de Brentwood, y la pareja presentaba heridas compatibles con las de un apuñalamiento. El medio de entretenimiento TMZ informó que la pareja había sido “degollada” tras una discusión en el domicilio.

Asimismo, Nick y su padre se habían peleado en una fiesta en casa del presentador Conan O'Brien la noche anterior, según contaron amigos de la familia a Los Angeles Times. Los mismos amigos dijeron además que varias personas habían visto a Nick actuando de forma extraña en la fiesta.

Rob y Michele fueron encontrados muertos en su casa al día siguiente.

Nick, que ha sido abierto sobre sus luchas con la adicción, coescribió la película de 2015 Being Charlie. El filme, dirigido por su padre, se inspira en sus propias experiencias con la drogadicción, la rehabilitación y la falta de vivienda.

“Viví sin techo en Maine. Viví sin techo en Nueva Jersey. Viví sin techo en Texas”, dijo Nick entonces. Añadió: “Pasé noches en la calle. Pasé semanas en la calle. No fue divertido”.

Después de recobrar la sobriedad, le dijo a la revista People en 2016: “Llevo mucho tiempo en casa y, en cierto modo, me he vuelto a aclimatar a estar en Los Ángeles y a estar cerca de mi familia”.

Tracy Reiner, hija biológica de la exesposa de Rob, Penny Marshall, a quien este adoptó, declaró al noticiero NBC News que se encontraba en “estado de shock” tras enterarse de sus muertes.

“Vengo de la mejor familia de la historia”, dijo al medio, y agregó: “No sé qué decir, estoy en shock”.

Traducción de Sara Pignatiello