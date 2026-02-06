Luigi Mangione gritó a un juez en un arrebato emocional en la corte el viernes como la fecha del juicio se fijó por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson.

“Es el mismo juicio dos veces”, gritó Mangione mientras lo sacaban del tribunal. “Uno más uno son dos. Doble incriminación según cualquier definición de sentido común”.

Mangione, de 27 años, hizo estas declaraciones después de que el juez programara el inicio de su juicio estatal por asesinato para el 8 de junio, tres meses antes de la selección del jurado en su caso federal.

El juez Gregory Carro, práctico en su decisión tras una larga discusión con fiscales y abogados defensores en el banquillo, dijo que el juicio estatal podría retrasarse hasta el 8 de septiembre si una apelación retrasa el juicio federal.

Los abogados de Mangione se opusieron a la fecha del juicio fijada para junio, diciendo a Carro que para entonces estarán ocupados preparando el juicio federal, en el que se lo acusa de haber acosado a Thompson antes de matarlo.

La semana pasada, el juez de su caso federal dictaminó que los fiscales no pueden solicitar la pena de muerte ( Getty Images )

“Se está poniendo al Sr. Mangione en una situación insostenible”, dijo la abogada defensora Karen Friedman Agnifilo.

“Esto es un tire y afloje entre dos fiscalías diferentes”.

“La defensa no estará lista el 8 de junio”, añadió.

“Prepárate”, respondió Carro.

Mangione se declaró inocente de los cargos estatales y federales, ambos con la posibilidad de cadena perpetua. La semana pasada, el juez del caso federal dictaminó que los fiscales no pueden solicitar la pena de muerte.

Mangione, vestido con un traje de color canela, se sentó tranquilamente en la mesa de la defensa hasta su arrebato al final de la audiencia.

La selección del jurado en el caso federal está prevista para el 8 de septiembre, seguida de las declaraciones iniciales y los testimonios el 13 de octubre.

A medida que el calendario del juicio empezaba a tomar forma, los fiscales de Manhattan instaron el mes pasado a Carro a fijar la fecha del juicio en julio en el caso estatal.

En una carta, el fiscal adjunto Joel Seidemann pidió a Carro que el juicio en Nueva York comience el 1 de julio, argumentando que los intereses del Estado “se verían injustamente perjudicados por un retraso innecesario” hasta después del juicio federal.

“Parece que el gobierno federal incumplió su acuerdo de dejar que el Estado, que hizo la mayor parte del trabajo en este caso, vaya primero”, dijo Carro el viernes.

Mangione no deberá comparecer de nuevo ante el tribunal en el caso estatal hasta mayo, cuando se espera que Carro se pronuncie sobre una petición de la defensa de excluir ciertas pruebas que, según los fiscales, relacionan a Mangione con el asesinato.

Entre esos objetos, se incluye una pistola de 9 mm que, según los fiscales, coincide con la utilizada para matar a Thompson y un cuaderno en el que, según dicen, describió su intención de “matar” a un ejecutivo del seguro médico.

La semana pasada, la jueza del caso federal, Margaret Garnett, dictaminó que los fiscales pueden utilizar esos objetos en ese juicio.

En septiembre, Carro desestimó los cargos de terrorismo de Estado pero mantuvo el resto del caso, incluida una acusación de asesinato intencionado.

Cuando Mangione fue detenido, los fiscales federales dijeron que preveían que el caso estatal iría primero a juicio.

En virtud de la legislación neoyorquina, la fiscalía del distrito podría verse impedida de juzgar a Mangione por cargos estatales de asesinato si se celebra primero su juicio federal. Las protecciones estatales contra la doble incriminación entran en vigor si un jurado juró en un proceso anterior, como un caso federal, o si ese proceso termina con una declaración de culpabilidad.

Thompson, de 50 años, fue asesinado el 4 de diciembre de 2024 cuando se dirigía a un hotel del centro de Manhattan para asistir a la conferencia anual de inversores de UnitedHealth Group.

En un video de vigilancia, se vio a un pistolero enmascarado disparándole por la espalda. La policía dice que en la munición estaban escritas las palabras “delay” (retrasar), “deny” (negar) y “depose” (deponer), en referencia a una frase utilizada para describir cómo las aseguradoras evitan pagar las indemnizaciones.

Mangione, licenciado graduado de la Universidad de Pensilvania y procedente de una familia adinerada de Maryland, fue detenido cinco días después en un McDonald's de Altoona (Pensilvania), a unos 370 kilómetros al oeste de Manhattan.

