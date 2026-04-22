Condenan a chileno que robó el bolso de Kristi Noem a tres años de cárcel

Un hombre fue condenado a tres años de prisión el miércoles por una serie de robos en la capital estadounidense, incluyendo el hurto de un bolso a Kristi Noem, entonces secretaria de Seguridad Nacional, mientras cenaba bajo la protección de agentes del Servicio Secreto.

Mario Bustamante Leiva, el sentenciado, no reconoció a Noem al tomar su bolso Gucci del suelo de un restaurante en abril de 2025, donde ella comía con su familia, según la fiscalía federal. El bolso, que contenía tarjetas de crédito y unos 3.000 dólares en efectivo, fue recuperado por la policía en la habitación de motel de Leiva.

Bustamante Leiva, un chileno de 50 años, enfrenta la deportación tras la sentencia impuesta por el juez federal de distrito Trevor McFadden.

"Bustamante Leiva llegó a Washington ilegalmente para aprovecharse de los ciudadanos del distrito", declaró Jeanine Pirro, fiscal federal del Distrito de Columbia, en un comunicado. "Su patrón de robos termina aquí".

Bustamante Leiva se declaró culpable en noviembre de tres cargos de fraude electrónico y uno de robo en primer grado ( Rebecca Blackwell/Pool via REUTERS )

Noem, a quien se identifica solo por sus iniciales en documentos judiciales, reconoció el incidente en un comunicado el año pasado en el que se refirió a Bustamante Leiva como “un delincuente habitual que ha estado en nuestro país ilegalmente durante años”.

Bustamante Leiva se declaró culpable en noviembre de tres cargos de fraude electrónico y uno de robo en primer grado. Fue acusado y condenado por robar a otras dos personas y cargar compras fraudulentas a sus tarjetas de crédito.

Un segundo sospechoso, Cristian Montecino-Sananza, fue condenado en marzo a 13 meses de encarcelamiento por su papel en uno de los otros robos.

Los investigadores señalaron que identificaron a Bustamante Leiva después de que usó una tarjeta de regalo robada para realizar una compra.