Caso D4vd: Celeste Rivas Hernandez murió por heridas penetrantes, revela autopsia

Celeste Rivas Hernandez, la adolescente de 14 años presuntamente asesinada por el cantante D4vd, murió a causa de lesiones penetrantes, según un informe de autopsia divulgado el miércoles.

El documento de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles concluye que se trató de un homicidio, aunque su publicación había permanecido restringida durante varios meses.

En noviembre, un juez ordenó mantener el informe bajo reserva a solicitud de las autoridades, después de que el cuerpo desmembrado y en estado de descomposición de la menor fuera encontrado en un par de bolsas en el maletero de un Tesla en Hollywood Hills en septiembre. Esta semana los fiscales permitieron la difusión del informe.

D4dv se declaró no culpable de asesinato en primer grado, actos lascivos con una persona menor de 14 años y mutilación de un cadáver ( Ted Soqui I/Pool via REUTERS )

Los fiscales alegan que mató a la adolescente porque ella amenazó con denunciar la relación sexual que comenzó cuando tenía 13 años y él temía que eso arruinara su carrera en ascenso.

Una denuncia penal sostiene que la mató con un objeto punzante y desmembró el cuerpo unas dos semanas después.

Los abogados de Burke afirmaron que él no causó la muerte de Rivas Hernandez y que defenderán enérgicamente su inocencia.

El médico forense jefe del condado de Los Ángeles, el doctor Odey C. Ukpo, ha buscado enfatizar la independencia de su agencia respecto de las fuerzas del orden y hacer su trabajo lo más público posible desde que asumió el cargo hace tres años. Ha manifestado que no cree que sellar los informes del trabajo de su oficina ayude a las investigaciones y ha señalado que solo impondría restricciones a la publicación de los informes si una orden judicial lo obligara.

“Después de varios meses, agradezco que esta información ahora pueda difundirse, no solo al público, sino también a la familia en duelo que soporta esta pérdida. Es inconcebible que hayan tenido que esperar tanto tiempo para saber qué le ocurrió a su hija”, dijo Ukpo en un comunicado el miércoles.

D4vd, que se pronuncia “David”, ganó popularidad entre los jóvenes fans por su mezcla de indie rock, R&B y pop lo-fi. Se volvió viral en TikTok en 2022 con el éxito “Romantic Homicide”, que alcanzó el puesto número 4 en la lista Hot Rock & Alternative Songs de Billboard. Publicó su EP debut “Petals to Thorns” y un segundo, “The Lost Petals”, en 2023.

Su primer álbum de larga duración, “Withered”, se lanzó hace un año, dos días después de la fecha que los fiscales estiman que Rivas Hernandez fue asesinada.