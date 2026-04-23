El estrellato de D4vd llega a un oscuro final tras ser acusado de asesinar a la adolescente encontrada en su auto

Durante siete meses, el macabro hallazgo de los restos desmembrados de una adolescente en el maletero del Tesla abandonado del cantante D4vd fue un misterio, ya que suscitó más preguntas que respuestas.

Ahora, la fiscalía afirma tenerlas.

El fiscal de distrito Nathan Hochman informó que D4vd, de 21 años, cuyo nombre legal es David Anthony Burke, asesinó y descuartizó a Celeste Rivas Hernández, de 14 años, para proteger su carrera como artista emergente de pop alternativo después de que ella amenazara con denunciar su relación sexual. Una denuncia penal alegó abuso sexual que comenzó cuando ella tenía apenas 13 años y ocurrió entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024.

El “brutal y horrible asesinato” ocurrió alrededor del 23 de abril de 2025, según los fiscales, quienes dijeron que Rivas Hernández fue asesinada con un objeto punzante.

Hochman anunció el lunes que Burke fue acusado formalmente de homicidio doloso, actos obscenos y lascivos con una menor de 14 años y mutilación de un cadáver por el asesinato de Rivas Hernández, cuyo cuerpo mutilado fue encontrado en el maletero de un automóvil registrado a nombre del cantante.

Los fiscales también señalaron circunstancias especiales (acecho, cometer el delito con fines económicos y asesinar a una testigo) que podrían hacer que el caso sea válido para la pena de muerte.

open image in gallery David Anthony Burke, también conocido como D4vd, fue acusado de asesinato en relación con la muerte de Celeste Rivas Hernández, de 14 años, cuyo cuerpo mutilado fue encontrado en un automóvil registrado a nombre del prometedor artista de pop alternativo en septiembre de 2025 ( AP )

Aunque la pena de muerte sigue siendo legal en California, el estado no ejecuta actualmente a los reclusos. Sin embargo, las personas pueden seguir siendo acusadas de delitos punibles con la pena de muerte en caso de que el estado levante su moratoria y reanude las ejecuciones. Los fiscales no han anunciado si solicitarán dicha pena.

Rivas Hernández tenía 13 años cuando su familia denunció su desaparición por primera vez en 2024. La última vez que se le vio viva fue el 23 de abril de 2025, cuando fue a la casa de Burke en Hollywood Hills, dijo Hochman.

“Celeste, que en ese momento tenía 14 años, fue a la casa del Sr. Burke en Hollywood Hills. Nunca más se supo de ella”, declaró. “Soy padre de tres hijos, y la pesadilla de cualquier padre es una situación en la que su hija sale una noche y nunca regresa, como demostraremos ante un tribunal”.

open image in gallery Rivas Hernández tenía 13 años cuando su familia denunció su desaparición por primera vez en 2024. Se sabe que fue vista con vida por última vez el 23 de abril de 2025, cuando fue a la casa de Burke en Hollywood Hills ( Sheriff del condado de Riverside )

open image in gallery Burke, quien fue arrestado el jueves y se encuentra detenido sin fianza, ha negado las acusaciones, según sus abogados ( Oficina del fiscal del condado de Los Ángeles )

Burke, quien fue detenido a mediados de abril y permanece bajo custodia sin fianza, ha negado las acusaciones, según sus abogados Blair Berk, Marilyn Bednarski y Regina Peter.

“Que quede claro: las pruebas reales de este caso demostrarán que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernández y que él no fue la causa de su muerte”, afirmaron los abogados en un comunicado difundido tras la detención.

Y agregaron: “No ha habido ninguna acusación formal por parte de ningún gran jurado en este caso ni se ha presentado ninguna denuncia penal. David solo ha sido detenido bajo sospecha. Defenderemos enérgicamente la inocencia de David”.

Esto es lo que sabemos sobre el caso:

¿Qué le pasó a Celeste?

Celeste Rivas Hernández, a quien las autoridades describieron como una fugitiva, fue dada por desaparecida en Lake Elsinore, California, en 2024, a los 13 años. Según la officina del sheriff del condado de Riverside, su desaparición se denunció en varias ocasiones durante los meses siguientes, incluso en marzo, y por última vez en abril.

Los fiscales señalaron que tenía 14 años cuando fue asesinada. Se supo de ella por última vez el 23 de abril de 2025, después de llegar a la casa de Burke.

El 8 de septiembre de 2025, un día después de que hubiera cumplido 15 años, su cuerpo desmembrado y en descomposición fue encontrado dentro de una bolsa para cadáveres en el maletero delantero de un Tesla que había sido remolcado desde una calle de Hollywood Hills hasta un depósito de vehículos incautados.

La policía acudió al depósito, a aproximadamente dos kilómetros de la casa de Burke, después de que un empleado reportara un olor fétido proveniente del vehículo. En el interior, los investigadores encontraron los restos de la adolescente.

open image in gallery El 8 de septiembre de 2025, un día después de que hubiera cumplido 15 años, se encontró el cuerpo desmembrado y en descomposición de Rivas Hernández dentro de una bolsa para cadáveres en el maletero delantero de un Tesla que había sido remolcado de una calle de Hollywood Hills ( GoFundMe )

open image in gallery El jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, dijo el lunes que los investigadores determinaron que la adolescente había mantenido una relación sexual con Burke, una acusación que ahora se refleja en los cargos penales ( GoFundMe )

Las autoridades indicaron que, al parecer, llevaba muerta bastante tiempo antes de ser descubierta.

Según los documentos judiciales, la bolsa estaba “cubierta de insectos y desprendía un fuerte olor a descomposición”, y cuando los detectives abrieron un lado, “observaron una cabeza y un torso en estado de descomposición”.

Los investigadores de la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles retiraron la bolsa y “descubrieron que los brazos y las piernas habían sido separados del cuerpo”, según documentos judiciales. Se encontró una segunda bolsa negra debajo de la primera, y en el interior había más partes del cuerpo.

En el momento en que se encontraron sus restos, Burke estaba de gira promocionando su álbum Withered. Más tarde canceló los conciertos restantes, ya que el caso atrajo la atención nacional

El vínculo entre Celeste y D4vd

Los investigadores han señalado múltiples vínculos entre Rivas Hernández y Burke en los meses previos a su desaparición.

En enero de 2024, ella apareció junto a él en una transmisión en vivo de Twitch, bromeando con el cantante hasta que él dijo: “Borren todo”. Más tarde salieron a la luz fotos en las que se veía a Burke cerca de su vecindario en un Tesla negro.

Por esas fechas, una persona preocupada envió un correo electrónico a una dirección asociada a él, haciendo referencia a los rumores sobre su desaparición e instándole: “Por favor, haz lo correcto y llévala a casa. Sus padres están muy preocupados”, informó CNN.

open image in gallery Los investigadores han señalado múltiples conexiones entre Rivas Hernández y Burke en los meses previos a su desaparición ( Getty )

Rivas Hernández regresó a casa poco después de ese correo electrónico, según CNN, pero se denunció su desaparición de nuevo en marzo, y luego por última vez en abril.

El jefe de policía Jim McDonnell indicó que los investigadores determinaron más tarde que la adolescente había mantenido una relación sexual con Burke, una acusación que ahora se refleja en los cargos penales.

Una investigación del gran jurado y pruebas cada vez más numerosas

Antes de que se presentaran los cargos, Burke había sido objeto de una investigación secreta del gran jurado, pero no había sido nombrado sospechoso del asesinato de Rivas Hernández.

Los documentos judiciales solo lo describían como un “objeto de la investigación” y señalaban que Rivas Hernández “podría haber sido víctima de un acto delictivo”.

La investigación era oficialmente secreta, pero su existencia, y su designación como sospechoso, se reveló en febrero cuando su madre, su padre y su hermano se opusieron en un tribunal de Texas a las citaciones que les exigían testificar.

open image in gallery Los fiscales señalaron que los cargos incluyen circunstancias especiales (acecho, cometer el delito con fines económicos y asesinar a un testigo) que podrían hacer que el caso sea susceptible de pena de muerte ( AFP/Getty )

open image in gallery El fiscal del distrito Nathan Hochman no anunció si solicitaría la pena de muerte en el caso ( AFP/Getty )

El Tesla Model Y 2023 estaba registrado a nombre del cantante en la dirección de Texas de sus familiares citados a comparecer, según los documentos judiciales presentados por la fiscalía. El vehículo había sido remolcado desde un vecindario de lujo de Hollywood Hills, donde se encontraba estacionado como si estuviera abandonado.

No se ha revelado públicamente la causa de la muerte, y la policía consiguió que un juez bloqueara la divulgación de los detalles de la autopsia.

El viernes, el médico forense dijo a The Associated Press que la orden judicial seguía vigente tras el arresto de Burke, y sugirió preguntar a la policía si solicitarían su levantamiento. Hochman dijo al anunciar los cargos que el informe del forense se daría a conocer “en breve”.

Burke está ahora acusado de homicidio doloso, junto con cargos de delitos sexuales y mutilación relacionados con el asesinato.

Los fiscales alegan que mató a Celeste para proteger su carrera y que ella era testigo en el caso en su contra.

El auge y la caída de D4vd

Burke saltó a la fama en 2022 con el éxito viral ‘Romantic Homicide’, y se ganó un gran número de seguidores entre la generación Z gracias a su mezcla de indie rock, R&B y pop lo-fi.

Más tarde firmó con Darkroom e Interscope Records, y lanzó ‘Petals to Thorns’ y ‘The Lost Petals’ antes de su álbum debut, Withered.

Su rápido ascenso, y la gravedad de los cargos a los que ahora se enfrenta, han intensificado el escrutinio tanto sobre el caso como sobre su carrera.

open image in gallery Burke saltó a la fama en 2022 con el éxito viral ‘Romantic Homicide’, ganándose así un gran número de seguidores de la generación Z con su mezcla de indie rock, R&B y pop lo-fi ( AP )

La respuesta de la familia

La familia de Rivas Hernández se ha mantenido en gran medida alejada de la atención pública, pero tras el hallazgo de su cuerpo, emitieron un comunicado en el que expresaban estar “desolados y devastados” por la pérdida y afirmaban que la adolescente era “una hija, hermana, prima y amiga muy querida”.

Se espera que la familia participe en los procedimientos judiciales, según informaron los fiscales.

“Tuve la oportunidad de reunirme con algunos de los familiares de Celeste y su dolor por lo que le sucedió a su hija es inconmensurable”, expresó Hochman.

Su abogado ha dicho que la familia está comprometida a garantizar que su voz sea escuchada a medida que avanza el caso.