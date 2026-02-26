El multimillonario inventor de Squatty Potty es acusado en Utah de pornografía infantil

El empresario responsable de Squatty Potty, una gama de taburetes de baño diseñados para facilitar la postura, fue detenido tras ser acusado de recibir presuntamente material de abusos sexuales a menores.

Robert "Bobby" Edwards, que apareció en Shark Tank, fue detenido en una dirección de Utah el 12 de febrero de 2026. Había sido acusado por un gran jurado federal dos días antes.

Los fiscales alegan que Edwards, que vendió su empresa en 2021, se enfrenta a un cargo de recepción de pornografía infantil y recibió a sabiendas múltiples imágenes que mostraban abuso sexual infantil entre marzo de 2021 y noviembre de 2025.

Los documentos judiciales no sellados, obtenidos por The Salt Lake Tribune, revelan que la casa de Edwards fue allanada a finales del año pasado. En la propiedad, los agentes descubrieron material de abuso sexual infantil. Los archivos incluían mensajes que Edwards supuestamente había enviado en chats privados.

“Hey hermano, me encantaría ser pervertido, pero casi todo me gusta, excepto los bebés. Preferiblemente mayores de 5 años”, decía un mensaje.

open image in gallery Robert Edwards fue detenido tras ser acusado de recibir material que muestra abusos sexuales a menores ( ABC )

Los documentos judiciales vistos por The Tribune también afirman que un agente encubierto del FBI se unió a un grupo de chat en línea utilizado para comerciar con material de abuso sexual infantil en marzo de 2021.

En una de las reuniones, los miembros del grupo vieron una colección de videos que mostraban abusos sexuales a menores, según los documentos. Durante la reunión, se vieron las caras de muchos de los participantes y los agentes supuestamente identificaron a uno de los miembros como Edwards.

Según los expedientes judiciales desclasificados, Edwards estaba vinculado a la cuenta a través de su dirección IP, que indicaba que se encontraba en Puerto Vallarta (México).

Posteriormente, PayPal señaló cuatro transacciones realizadas por Edwards como posiblemente relacionadas con material de abusos sexuales a menores. Los documentos afirman que una investigación sobre las transacciones reveló que supuestamente fueron enviadas desde Edwards a un hombre en el Reino Unido.

Ese hombre fue finalmente detenido por la policía británica y condenado por cargos de distribución de imágenes indecentes de un niño, fabricación de imágenes indecentes de un niño y chantaje a quienes compraron las imágenes, según las autoridades del Reino Unido.

Según los documentos, Edwards dijo a los agentes que “no recordaba haber visto pornografía infantil”.

open image in gallery Edwards fundó Squatty Potty, una marca de taburetes diseñados para ser utilizados en el baño ( Squatty Potty )

Edwards se declaró inocente de los cargos de recepción de imágenes sexualmente explícitas de un menor. Su audiencia de detención está prevista para el 2 de marzo de 2026.

El sospechoso saltó a la fama como cofundador de Squatty Potty, un taburete para el inodoro diseñado para corregir la postura de los usuarios cuando van al baño.

Cuando Edwards llevó su producto a Shark Tank recibió una inversión de 350.000 dólares del tiburón Lori Greiner, alias la “reina de QVC”.

Su empresa fue adquirida posteriormente por Aterian en 2021 por USD 19 millones.

En el momento de su detención, Edwards vivía del producto de la venta, según los documentos consultados por The Tribune. También estaba recibiendo tratamiento por una adicción a la metanfetamina.

Antes de lanzar Squatty Potty en 2011, Edwards trabajó como productor web para Fox Broadcasting Company desde 2002 hasta 2004.

Según su página de LinkedIn, en 2005 se convirtió en propietario de Rose Concrete Coatings, que dirigió hasta que lanzó Squatty Potty.

The Independent se puso en contacto con Squatty Potty y Aterian para recabar sus comentarios.

Traducción de Olivia Gorsin