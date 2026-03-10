Policía de Baltimore es baleado mientras respondía a situación de atrincheramiento en una casa

Un agente de policía fue baleado el martes mientras respondía a una situación de atrincheramiento en una vivienda en Baltimore, informó el alcalde de la ciudad.

La policía indicó por su parte que un sospechoso también fue baleado durante el “incidente con tirador activo”. De momento no se dispone de más detalles, aunque el sindicato policial, la Orden Fraternal de Policía de Baltimore, dijo que “todos los miembros involucrados están de buen ánimo”.

El agente fue trasladado a la unidad de trauma de la Universidad de Maryland, donde las autoridades planeaban hablar con los reporteros.

“A medida que la situación evoluciona, nuestros corazones están con este agente, su familia y todo el departamento”, expresó el alcalde Brandon Scott en X.

Emails y llamadas telefónicas a la oficina del alcalde y al Departamento de Policía de Baltimore no recibieron respuesta o no fueron devueltas de inmediato.

Alguien que contestó el teléfono en el sindicato dijo que no había nadie disponible para hacer comentarios.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.