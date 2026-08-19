Hombre robó en casa de piloto de NASCAR tras enterarse de su muerte y la de su familia en un accidente aéreo

Un hombre de Georgia, EE. UU., está acusado de robar en la casa de la leyenda de la NASCAR, Greg Biffle, en Carolina del Norte, tras enterarse de que el piloto y su familia habían muerto en un accidente aéreo.

Terrell Williams (44), residente de la ciudad de Stone Mountain, fue acusado el martes de doce delitos graves tras una investigación de ocho meses sobre el robo en la casa de Biffle, según anunció el sheriff del condado de Iredell, Darren Campbell. Los cargos incluyen robo en segundo grado, robo de caja fuerte y lavado de dinero.

Biffle (55), su esposa Cristina (35), y sus dos hijos, Emma (14) y Ryder (5), se encontraban entre las siete personas que murieron cuando su avión privado se estrelló cerca del aeropuerto regional de Statesville, Carolina del Norte, el 18 de diciembre de 2025. El 8 de enero de este año, la casa de Biffle fue asaltada y se llevaron 30.000 dólares en efectivo, dos pistolas Glock, recuerdos de NASCAR y monedas de oro y plata, según la policía.

El 29 de julio, se produjo un avance decisivo cuando Williams fue arrestado en el condado de Cobb, Georgia, en relación con un robo ocurrido tras un homicidio que tuvo gran repercusión mediática. Según el sheriff, los investigadores encontraron pertenencias de la casa de Biffle entre los objetos recuperados durante la investigación.

Los investigadores planean trasladar a Williams de regreso al condado de Iredell, aunque es probable que esto no suceda hasta que se resuelva su caso en Georgia, dijo Campbell. Gran parte de los objetos robados de la casa de Biffle han sido recuperados.

open image in gallery Terrell Williams, de 44 años, ha sido detenido en relación con el robo en la vivienda de Carolina del Norte de la leyenda de la NASCAR Greg Biffle, que tuvo lugar semanas después de que Biffle y su familia fallecieran en un accidente aéreo ( Oficina del Sheriff del Condado de Cobb )

Según Campbell, Williams supuestamente seleccionaba las casas utilizando titulares de noticias y publicaciones en redes sociales para averiguar cuándo estaban ausentes sus ocupantes. También se le acusa de usar un detector de radiofrecuencia para orientarse en la casa de los Biffle durante el robo.

El sheriff declaró que Williams parecía operar de forma clandestina, utilizando varios alias. Según él, uno de esos alias se usó para comprar un vehículo con una cantidad de dinero en efectivo casi igual a la robada de la casa de Biffle.

Los investigadores creen que Williams podría haber estado involucrado en otros robos, incluido un caso de allanamiento de morada ocurrido en 2019 en el condado de Mecklenburg. Sin embargo, Campbell afirmó que los cargos en el condado de Iredell se refieren únicamente al robo en la casa de Biffle.

El sheriff añadió que no existe ninguna conexión conocida entre Williams y Biffle o su familia.

open image in gallery Greg Biffle (en la foto), su esposa Cristina y sus dos hijos, Emma y Ryder, se encontraban entre las siete víctimas mortales de un accidente aéreo ocurrido el 18 de diciembre de 2025 cerca de Statesville, en Carolina del Norte ( Getty )

Williams permanece detenido sin derecho a fianza en el condado de Cobb por cargos locales derivados del presunto robo. También enfrenta múltiples cargos por delitos graves en Carolina del Norte, entre ellos robo de cajas fuertes, lavado de dinero, obtención de bienes mediante engaño, posesión de herramientas para robo, hurto de armas de fuego y allanamiento de morada.

Aunque Williams ha sido arrestado en el caso Biffle, Campbell afirmó que la investigación estaba “lejos de haber terminado”.

Biffle fue 19 veces ganador de la NASCAR Cup Series y dos veces campeón de la serie nacional. Apodado como “The Biff”, también fue nombrado uno de los 75 mejores pilotos de la NASCAR en 2023. La investigación sobre la causa del fatal accidente aéreo continúa.

Traducción de Sara Pignatiello