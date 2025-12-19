Se reveló el escalofriante mensaje final que la esposa de la exestrella de NASCAR Greg Biffle, Cristina Grossu Biffle, envió momentos antes de que el avión en el que viajaba se estrellara.

“Tenemos problemas”, le dijo Cristina a su madre, Cathy.

En el trágico accidente, que tuvo lugar en el aeropuerto regional de Statesville, murieron las siete personas que iban a bordo, incluidos Biffle, Cristina, así como su hijo Ryder, de 5 años, y su hija Emma, de 14. Dennis Dutton, el hijo de Dennis, Jack, y Craig Wadsworth también fueron nombrados víctimas.

Cathy Grossu dijo a People que no recibió ningún otro mensaje de su hija.

“Así que estamos desolados. Tenemos el corazón roto”, dijo.

open image in gallery El expiloto de NASCAR Greg Biffle, su esposa Cristina Grossu Biffle y sus hijos Ryder y Emma fueron cuatro de las siete personas que murieron el jueves en un accidente aéreo en Carolina del Norte. Cristina envió un SMS a su madre justo antes del accidente diciendo “tenemos problemas” ( Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved )

Según Grossu, la familia viajaba a las Bahamas para celebrar un cumpleaños. Estaba previsto que el avión volara primero a Sarasota, Florida, antes de continuar hacia las Bahamas.

“Pensar que los matarían en un viaje de cumpleaños, que se suponía que tenía que ser un momento divertido para la familia”, dijo Grossu. “Y ver la horrible forma en que terminó, es simplemente, es tan difícil de soportar. No puedo creer que se hayan ido”.

El Cessna C550 despegó e inmediatamente dio media vuelta para intentar regresar al aeropuerto de Carolina del Norte. El avión estalló en una bola de fuego al chocar contra el suelo en su intento de regreso. No está claro por qué el avión intentaba regresar al aeropuerto ni qué motivó el mensaje de texto de Cristina a su madre.

Al parecer, el avión sobrevoló a baja altura el cercano Lakewood Golf Club, tirando a los golfistas al suelo a su paso. Los escombros del accidente cubrieron el hoyo 9, según Associated Press.

Los investigadores federales empezaron a examinar los restos del avión el viernes. Los registros de la FAA muestran que Biffle tenía licencia para volar helicópteros y aviones monomotores y multimotores, aunque no está claro si Biffle estaba al mando.

open image in gallery Greg Biffle y su hija Emma fallecieron en el accidente. ( Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved. )

open image in gallery Un jet privado del piloto Greg Biffle despega del aeropuerto de Daytona Beeach durante la clasificación para la carrera automovilística Daytona 500 de NASCAR en Daytona Beach, Florida, el domingo 17 de febrero de 2013. Biffle murió junto a su mujer y sus hijos pequeños en un accidente de Cessna el 18 de diciembre de 2025

Las familias de las víctimas emitieron un comunicado conjunto tras el accidente.

“Estamos desolados por la pérdida de nuestros seres queridos. Esta tragedia dejó a todas nuestras familias con el corazón roto, más allá de las palabras”, afirmó.

Y continuó: “Dennis Dutton y su hijo Jack también eran profundamente queridos, y su pérdida la sienten todos los que los conocieron. Craig Wadsworth era muy querido en la comunidad NASCAR y todos los que lo conocían lo extrañarán”, dice el comunicado. “Cada uno de ellos significaba todo para nosotros, y su ausencia deja un vacío inconmensurable en nuestras vidas”.

La NASCAR también emitió un comunicado tras el accidente.

“Greg era más que un piloto campeón, era un miembro querido de la comunidad NASCAR, un feroz competidor y un amigo para muchos. Su pasión por las carreras, su integridad y su compromiso tanto con los aficionados como con sus compañeros dejaron una huella imborrable en este deporte”, afirma el comunicado.

Las familias pidieron privacidad y compasión mientras lloran la pérdida de sus seres queridos.

Traducción de Olivia Gorsin