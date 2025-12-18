Según se informa, un accidente aéreo en un aeropuerto de Carolina del Norte dejó seis muertos, entre ellos un expiloto de NASCAR y su familia.

La estrella de NASCAR Greg Biffle, su esposa y sus hijos fallecieron el jueves, según el representante Richard Hudson, después de que un jet Cessna C550 se estrellara alrededor de las 10:15 a. m. mientras aterrizaba en el Aeropuerto Regional de Statesville. Los registros públicos indican que el avión era operado por GB Aviation Leasing, propiedad de Biffle, según informa WCNC.

“Estoy devastado por la pérdida de Greg, Cristina y sus hijos, y mando mis condolencias a todos los que los querían”, escribió Hudson en X.

“Los Biffle realizaron cientos de misiones de rescate en el oeste de Carolina del Norte tras el huracán Helene”, añadió. “La última vez que hablé con Cristina, hace solo un par de semanas, me preguntó cómo podía ayudar en las labores de socorro en Jamaica. Así eran los Biffle”.

open image in gallery El piloto de NASCAR Greg Biffle, su esposa y sus hijos fallecieron el jueves tras un accidente aéreo en un aeropuerto de Carolina del Norte ( Getty Images )

Biffle, de 55 años, fue nombrado uno de los 75 mejores pilotos de NASCAR en 2023. El año pasado, también recibió el premio Myers Brothers de NASCAR, que reconoció sus esfuerzos por brindar ayuda en Carolina del Norte tras el huracán Helene.

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que había seis personas a bordo del avión, que, según se informa, se dirigía al Aeropuerto Internacional de Sarasota Bradenton, en Florida. El piloto del avión y los cinco pasajeros fallecieron en el accidente, según informa CNN.

El aeropuerto, propiedad de la ciudad y situado a unos 80 km al norte de Charlotte, ofrece “instalaciones de aviación corporativa para empresas de la lista Fortune 500 y varios equipos de la NASCAR”, según su sitio web.

open image in gallery El avión se estrelló en el Aeropuerto Regional de Statesville alrededor de las 10:15 de la mañana del jueves ( AP )

Las fotos del lugar de los hechos muestran el avión envuelto en llamas cerca de la pista del aeropuerto. El avión despegó del aeropuerto antes de dar la vuelta de inmediato e intentar aterrizar, informa WCNC.

William Hamby, jefe de la oficina del sheriff del condado de Iredell, dijo a The Independent que su agencia envió una “unidad de mando móvil a la escena para ayudar con la investigación”.

“La investigación será llevada a cabo por la Patrulla de Carreteras de Carolina del Norte y la FAA. Nuestra agencia fue la primera en llegar al lugar de los hechos y facilitó la información inicial”, declaró.

open image in gallery Six people were on board the Cessna C550 jet, officials said ( AP )

Aproximadamente 80 minutos después del accidente, la estación meteorológica del aeropuerto registró lluvias ligeras y una visibilidad inferior a tres millas, aunque no está claro si estas condiciones se dieron en el momento del accidente, según informa CNN.

Un equipo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte se dirige al lugar del accidente, y la agencia tiene previsto ofrecer más información en una conferencia de prensa prevista para el viernes.