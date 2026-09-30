El ingeniero de videojuegos de The New York Times que presuntamente fue asesinado a tiros por sus suegros había denunciado años de maltrato por parte de ellos y de su esposa debido a su identidad transgénero, según documentos judiciales vinculados a su divorcio.

Jonathan McKinsey, de 40 años, fue hallado muerto el sábado por la tarde con múltiples heridas de bala en un parque de Dublin, California. Poco después, la policía identificó como sospechosos del homicidio a sus suegros, Shouyong Zhang y Shili Chen, ambos de 77 años.

Los documentos obtenidos por The Mercury News revelan un largo historial de acusaciones cruzadas en la familia. McKinsey y su esposa, Candice Jang, habían obtenido órdenes de protección mutuas, mientras que ella lo acusó de maltratarla y de golpear a uno de sus hijos.

Por su parte, McKinsey sostuvo que sufría abusos desde hacía más de 15 años. Afirmó que Zhang lo golpeó en el pecho mientras se recuperaba de una doble mastectomía y que Jang intentó arrancarle los tubos médicos durante el posoperatorio.

También acusó a Chen de dirigir insultos homófobos contra él y contra uno de sus tres hijos. Según su relato, su suegra reprendía al menor por su forma de vestir y culpaba a McKinsey de haber influido para que usara vestidos, de acuerdo con KGO-TV.

open image in gallery Jonathan McKinsey, de 40 años, fue encontrado muerto con múltiples heridas de bala en un parque de California el sábado ( Jon McKinsey via Facebook )

En la petición, McKinsey también acusó a Chen de dirigir insultos homófobos contra él y su hijo, a quienes habría llamado “maricón repugnante” y “pervertido”. Además, sostuvo que Jang lo golpeó con una sartén en 2013 y que maltrataba verbalmente a sus hijos.

Jang, por su parte, afirmó que McKinsey había abofeteado a su hijo de 6 años y le había dejado un moretón. Tras la denuncia, la fiscalía lo acusó de maltrato infantil y lesiones corporales a un menor. Quedó en libertad con la condición de completar un curso de crianza y debía comparecer ante un tribunal el 2 de octubre.

Sin embargo, McKinsey fue asesinado a tiros antes de la audiencia. Según los informes, Zhang y Chen, ambos de 77 años, se habrían turnado para dispararle.

open image in gallery Shili Chen está acusada de asesinar a su yerno, Jonathan McKinsey, a plena luz del día en un parque de California ( AP )

open image in gallery Shouyong Zhang y su esposa fueron arrestados bajo sospecha de asesinato. Estaba previsto que comparecieran ante un tribunal el miércoles ( AP )

Según los registros de detención, los testigos del tiroteo, ocurrido a plena luz del día, ayudaron a la policía a localizar a la pareja, que fue detenida pocos minutos después.

Ambos fueron arrestados bajo sospecha de asesinato e ingresados en una cárcel local. Estaba previsto que comparecieran ante un tribunal el miércoles para la lectura de cargos.

La policía aún no reveló el posible móvil del crimen y, por el momento, tampoco está claro si las acusaciones previas entre los familiares guardan relación con el tiroteo. The Independent se puso en contacto con las autoridades de Dublin para solicitar más información.

Traducción de Leticia Zampedri