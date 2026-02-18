El legendario surfista californiano Kurt Van Dyke fue asesinado durante un violento asalto a una vivienda en una localidad costera de Costa Rica durante el fin de semana, según los informes.

El hombre de 66 años, residente en Costa Rica y propietario de un hotel en Puerto Viejo, fue hallado muerto el sábado por la mañana en su departamento de Cahuita. Su cuerpo presentaba signos de estrangulamiento y heridas de arma blanca, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica.

Van Dyke estaba en el departamento con una mujer cuando presuntamente fueron abordados por dos hombres armados, dijo a CNN el portavoz del OIJ, Carlos Valverde. Al parecer, la mujer con la que estaba era su novia, de 31 años, según Surfer.

Al parecer, los sospechosos los amenazaron con un arma de fuego y los retuvieron durante varios minutos mientras robaban objetos de valor, entre ellos un vehículo.

Van Dyke “estaba asfixiado y tenía varias heridas de arma blanca”, dijo el portavoz del OIJ. La mujer que iba con él sufrió heridas leves que no ponen en peligro su vida.

El surfista californiano Kurt Van Dyke fue asesinado en un violento asalto a una vivienda en Costa Rica durante el fin de semana ( Kurt Van Dyke/Facebook )

Van Dyke, originario de Santa Cruz (California), estaba bien considerado en la comunidad internacional del surf y era conocido por su participación en competiciones y sus esfuerzos por contribuir al crecimiento de este deporte en el Caribe.

Su familia tenía profundas raíces surferas en la costa de Santa Cruz, que se remontan a varias generaciones.

En el obituario de su madre, Betty Van Dyke, publicado en 2021, se decía que ella formaba parte de un grupo pionero de las primeras surfistas femeninas. Su primer marido, Gene Van Dyke, también era un surfista muy conocido en California.

Su hermano, Peter Van Dyke, dijo al San Francisco Chronicle a través de un mensaje: “Mi hermano era una persona muy benevolente y generosa que ayudaba a casi todo el mundo. Kurt nunca haría daño a nadie y siempre estaba ahí cuando lo necesitabas. Todos los que conoció sabían esto de él”.

David Smith, amigo de la infancia de Van Dyke, recordaba cómo de niño se saltaba las clases para ir a hacer surf.

“Lo veía más en el agua que en la escuela”, dijo a Fox LA, y después añadió: “Básicamente, era el rey de la salsa brava. Lo llamarían el rey”.

Otro amigo de Van Dyke, Ronald Umana, lamentó la pérdida en las redes sociales.

“Recordamos tu espíritu, tu energía y la luz que aportaste a las vidas que te rodeaban. Algunas personas dejan huellas: tú dejaste olas”, escribió, según Surfer.

Roger Sams, presidente de la Cámara de Turismo y Comercio del Caribe Sur, se refirió a la muerte de Van Dyke en una declaración a La Nación.

“Lamento mucho la noticia, toda pérdida humana es lamentable, es un hecho que no deseamos a nadie. Tenemos mucho tiempo de mucha calma, de mucha tranquilidad, tenemos la delegación de la Policía en Playa Negra, la cantonal, que es la más moderna del país. Trabajamos codo con codo en cuestiones de seguridad. Nos choca y nos duele, porque el Caribe ha estado muy tranquilo”, dijo.

Sams aseguró a los visitantes que el asesinato fue un incidente aislado.

“No se registraron casos de violencia de este tipo contra turistas. En los últimos meses no hubo violencia ni agresiones. Se trata de un caso aislado, es el propietario de un hotel, no un turista, no tiene que ver con los turistas y la gente que viene a visitarnos”, afirmó.

Raw Surf, una compañía de medios global dedicada a compartir la cultura del surf, compartió sus condolencias tras la trágica muerte de Van Dyke y escribió en Instagram: “Nuestros corazones están con la familia de Kurt y la comunidad de surf de Costa Rica por esta pérdida inimaginable”.

A Van Dyke lo sobreviven sus tres hijos: Salvador, de 23 años; Lulu, de 21; y Jacob, de 7.

Con información de Associated Press.

Traducción de Olivia Gorsin