Cuando una querida pareja venezolana desapareció de su comunidad en Utah la semana pasada, muchos de sus allegados temieron que hubiera sido detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Poco después, sin embargo, la policía encontró un cuerpo.

Jeusselem Elieth Genes Vitola, de 43 años, fue hallada muerta dentro del remolque tipo camper de su esposo en un depósito en Draper, Utah, según informó el martes el Departamento de Policía de Saratoga Springs en una publicación en Facebook.

En relación con el hecho, su marido, Álvaro José Urbina Rojas, de 57 años, es considerado persona de interés. Las autoridades creen que huyó de Utah y que podría encontrarse en California.

La investigación se realiza en coordinación con el Departamento de Policía de Draper, el FBI, el ICE y la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

La pareja emigró desde Venezuela a Utah hace aproximadamente una década y era ampliamente conocida dentro de la comunidad venezolana del estado. De hecho, hacía poco había celebrado la apertura de su food truck, Rica Arepa, en Midvale, según informó KSL.

open image in gallery Jeusselem Elieth Genes Vitola, de 43 años, fue hallada muerta dentro del remolque de su esposo en un depósito en Draper. Su marido, Álvaro José Urbina Rojas, de 57, es considerado persona de interés en el caso y estaría en California, según la Policía de Saratoga Springs ( Saratoga Springs Police )

La búsqueda de la pareja comenzó el 26 de febrero, después de que Genes Vitola no se presentara a trabajar. Ese día, su esposo salió de casa alrededor de las 10:15 a. m. para llevarla, pero ella nunca llegó.

Esa misma noche, los familiares solicitaron a la policía una verificación de bienestar, según informó el jefe de policía Andrew Burton en una actualización publicada el lunes.

En un primer momento, explicó Burton, no creían que la pareja estuviera en peligro, ya que llevaban 19 años casados y no tenían antecedentes de violencia doméstica ni problemas médicos graves. No obstante, añadió que había habido algunas conversaciones sobre un posible “divorcio”.

A pesar de ello, los allegados temían que ambos hubieran sido detenidos por ICE. Sin embargo, una revisión policial descartó esa posibilidad, confirmó Burton.

El cuerpo fue hallado dentro de un remolque cerrado

El cuerpo de Jeusselem Elieth Genes Vitola fue encontrado el lunes, cuando las autoridades ejecutaron una orden de registro en el remolque tipo camper de Urbina Rojas, ubicado en un depósito en Draper.

“El remolque fue procesado como escena del crimen y se notificó a la oficina del médico forense”, explicó Burton. “Hoy se realizó una autopsia, pero los resultados completos aún están pendientes”.

Según la policía, familiares habían intentado revisar ese mismo remolque el sábado. Sin embargo, no encontraron a ninguno de los dos y el vehículo estaba cerrado con llave.

Tras el hallazgo del cuerpo de Genes Vitola, las autoridades reclasificaron de inmediato el caso como una investigación por homicidio.

El esposo estaría en California

Los investigadores informaron que el vehículo de Urbina Rojas, una Toyota Sequoia gris modelo 2005, fue captado por cámaras de tráfico en Cedar City, St. George y Las Vegas el día en que la pareja desapareció, aunque las imágenes no permitieron identificar quién iba dentro.

Más tarde esa misma noche, también se registró el uso de tarjetas de crédito y otras compras en California, explicó Burton, quien añadió que el automóvil fue visto por última vez en cámaras del sur de ese estado el lunes.

“Estamos alertando a las autoridades locales en California”, señaló Burton, y añadió que los detectives intentan determinar si Urbina Rojas tiene conocidos o contactos allí.

Además, Burton indicó que la Patrulla Fronteriza no tiene registros de que el vehículo haya cruzado hacia México, por lo que, por ahora, las autoridades creen que Urbina Rojas sigue en California.

open image in gallery Álvaro José Urbina Rojas, de 57, es considerado persona de interés en el caso y estaría en California, según las autoridades ( Saratoga Springs Police )

open image in gallery La policía busca a Álvaro José Urbina Rojas, quien se cree que conduce su vehículo, una Toyota Sequoia gris modelo 2005 con matrícula de Utah T409YB ( Saratoga Springs Police )

“Todo parecía muy normal”

Miembros de la comunidad venezolana en Utah dijeron que la pareja parecía feliz apenas dos semanas atrás, cuando celebró la inauguración de su camión de comida.

“Todo parecía muy normal”, dijo Fernando Colmenares a KSL en español y añadió que la comunidad está devastada. “Aunque los conocimos poco, parecían felices y todos nos alegrábamos por ellos, por ver su progreso como venezolanos”.

Colmenares también expresó su solidaridad con los dos hijos de la pareja.

Cómo ayudar

Según la policía, Urbina Rojas mide 1,75 metros, pesa unos 88 kilos y tiene cabello negro y ojos marrones. Se presume que conduce una Toyota Sequoia gris modelo 2005 con matrícula de Utah T409YB (placa estilo Utah Arches).

Las autoridades creen que no ha salido del país y piden ayuda a la población para localizarlo.

Quienes tengan información pueden comunicarse con el detective Llorens del Departamento de Policía de Saratoga Springs (caso SSPD 26SS02396) al 801-766-6503 o al 801-798-5600.

Traducción de Leticia Zampedri