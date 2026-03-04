¿Café en lugar de dormir? El 47 % se acuesta temprano para disfrutar de su café matutino

Casi la mitad de los estadounidenses son tan apasionados por su café matutino que se acuestan más temprano solo para disfrutarlo en la mañana.

Una nueva encuesta de 2.000 bebedores de café reveló que el 47 % se acuesta antes solo para proteger su ritual matutino y el 93 % prepara su café en casa cada mañana.

La mayoría afirmó que tomar una taza de café influye directamente en el éxito de su día (73 %) y en su facilidad (79 %).

De hecho, el 93 % coincidió en que el café les da motivación para afrontar el día.

La encuesta realizada por Talker Research para Tata Consumer Products U.S. Inc., propietaria de la marca Eight O’Clock Coffee, también exploró cómo se prepara la gente para el cambio de hora.

Con el cambio de hora en marzo, el 70 % expresó su preocupación por cómo perder una hora afectará su rutina. Las mayores preocupaciones incluyen despertarse más temprano (29 %), sentirse más cansado durante el día (27 %) y tener dificultad para conciliar el sueño (27 %). Aun así, el 65 % cree que necesitará lograr lo mismo, o incluso más, a pesar de tener menos horas de luz.

Lo que no están dispuestos a sacrificar es su ritual del café. El 48 % planea mantener su rutina, incluso con menos tiempo al día, y el 21 % reduciría otros momentos de su mañana para garantizar suficiente tiempo de preparación.

Si se quedaran dormidos después del cambio de hora, solo el 15 % consideraría saltarse el café. En cambio, renunciarían a hacer la cama (40 %), desayunar (25 %), afeitarse (22 %) o preparar la comida (17 %).

En promedio, los encuestados dedican 16 minutos a preparar y tomar café cada mañana, más tiempo del que dedican a ducharse (11 minutos), desayunar (9 minutos) o peinarse y maquillarse (8 minutos).

Para proteger ese ritual, los encuestados reducirían 3,5 minutos de ducha, 1,8 minutos de cepillado de dientes o incluso 4,6 minutos de su trayecto al trabajo. La mitad dijo que incluso se arriesgaría a llegar tarde al trabajo para disfrutar de una taza perfecta. El bebedor promedio de café consume 2.5 tazas al día, idealmente saboreando la primera a las 8 a.m., seguida de otra alrededor de las 10:42 a.m.

Dedican unos 10 minutos simplemente a disfrutar de esa primera taza, mientras que el 40 % la disfruta aún más.

Y aunque el café ocupa un lugar preciado en sus rutinas, el 85 % coincide en que una buena taza no tiene por qué ser cara.

"Los buenos días empiezan con un buen café; para muchos, eso es antes de las ocho. Pero los consumidores coinciden en que un buen sabor no tiene por qué ser caro", afirmó Christina Scharer, vicepresidenta de marketing de Tata Consumer Products U.S. Inc., propietaria de la marca Eight O'Clock Coffee.

"Con más de un siglo de experiencia en el tueste, ofrecemos constantemente café de calidad a un precio que facilita el disfrute de cada taza".