“Lo siento por todo”: el presunto asesino de Charlie Kirk confesó en un chat grupal

El joven de 22 años sospechoso de haber asesinado de un disparo a Charlie Kirk confesó a sus amigos en un chat grupal que había matado al destacado activista de derecha, horas antes de que las autoridades informaran que había sido detenido.

“Chicos, tengo malas noticias. Fui yo en UVU ayer. Lo siento por todo”, decía un mensaje del presunto tirador, identificado como Tyler Robinson, en la plataforma en línea Discord, según contaron dos personas cercanas al grupo al The Washington Post.

El mensaje fue enviado desde la cuenta de Robinson a un grupo de amigos en línea el jueves por la noche, aproximadamente dos horas antes de que fuera arrestado, de acuerdo con el informe.

Un miembro del chat entregó al Washington Post capturas de pantalla en las cuales se confirmaba la confesión de Robinson sobre el asesinato. Discord compartió el mensaje con las autoridades y aseguró al medio que colabora con el FBI y las fuerzas locales, al proporcionar información sobre la actividad en línea del sospechoso como parte de la investigación.

Tras una intensa búsqueda de 33 horas, Robinson fue arrestado y acusado de haber asesinado a Charlie Kirk mientras este conversaba con estudiantes en la Universidad del Valle de Utah (UVU). El momento en que Kirk recibió un disparo en el cuello frente a los estudiantes quedó registrado en un video impactante, durante un evento al aire libre organizado por Turning Point USA, la organización juvenil conservadora que él mismo cofundó.

Tyler Robinson, de 22 años, fue acusado de ser el autor del disparo que acabó con la vida de Charlie Kirk, un influyente activista del movimiento MAGA y firme aliado del presidente Donald Trump ( Utah Governor's Office )

Charlie Kirk, un activista republicano de 31 años y aliado del presidente Donald Trump, era conocido en Estados Unidos por sus posturas controvertidas sobre el control de armas, los derechos de la comunidad LGBT+ y el aborto, entre otros temas sensibles. A través de su organización Turning Point USA (TPUSA), dedicó gran parte de su vida a difundir ideas conservadoras y promover debates en escuelas secundarias y universidades para influir en jóvenes con políticas de derecha.

Las autoridades dedicaron más de un día a la búsqueda de Tyler Robinson: publicaron fotos e imágenes de cámaras de seguridad y pidieron ayuda al público para identificarlo.

Sin embargo, lograron capturarlo gracias a una pista clave: su propio padre lo reconoció en una fotografía y, con ayuda de un pastor, lo convenció de entregarse, según informó la agencia Associated Press.

Mientras tanto, los amigos de Robinson en el chat de Discord compartían sus reacciones al asesinato de Kirk, ocurrido el miércoles anterior, sin saber aún que Robinson estaba presuntamente implicado.

“Charlie Kirk recibió un disparo”, escribió uno de los integrantes del grupo. Otro respondió: “Acabo de ver el video, ¡qué locura!”, y agregó: “Ese tipo no merecía morir así, qué triste”.

Unas 30 personas integraban el chat. Robinson no respondió en ese momento; su único mensaje llegó al día siguiente, cuando anunció la “mala noticia”, según se detalla en el informe.

Cerca de su casa en Phoenix, Arizona, se erigió un monumento en honor a Charlie Kirk ( AFP via Getty Images )

El activista y comentarista conservador estadounidense Charlie Kirk participaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah cuando fue asesinado de un disparo ( via REUTERS )

“Me voy a entregar con ayuda de un amigo que es alguacil en unos momentos”, decía el mensaje. “Gracias por todos los buenos momentos y risas. Todos ustedes han sido increíbles, gracias por todo”.

No hubo respuesta en el hilo de mensajes hasta la mañana siguiente, cuando uno de los amigos escribió que la confesión parecía ser cierta. Luego pidió a los miembros del grupo que “recen por Tyler y por su arrepentimiento”.

“Si bien la política de Charlie Kirk no era aceptable para algunos, les pido que recemos por él y por su familia en estos tiempos tan confusos”, añadió ese mismo usuario.

Robinson fue arrestado bajo sospecha de homicidio agravado, disparo ilegal de arma de fuego con resultado de lesiones graves y obstrucción de la justicia, según una declaración jurada judicial.

Este lunes, el director del FBI, Kash Patel, quien ha sido criticado por la forma en que su agencia manejó el caso, informó que el ADN encontrado en una toalla envuelta alrededor de un rifle, hallado cerca del lugar del tiroteo, coincidía con el perfil genético de Robinson.

Autoridades de Utah difunden imágenes de una "persona de interés" vinculada al asesinato de Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah ( Utah Public Safety )

Las autoridades de Utah tienen previsto presentar cargos por homicidio capital contra Tyler Robinson por el asesinato de Charlie Kirk. Se espera que la acusación formal se concrete este martes.

Según los investigadores, Robinson se ha negado a colaborar con las autoridades y podría haberse radicalizado a través de contenido en línea. Parte de la munición hallada en el arma utilizada presentaba grabados con lenguaje antifascista y referencias a memes.

La primera audiencia judicial de Robinson, que se realizará de manera virtual, está programada para el martes.

Actualmente, permanece detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Utah.

Traducción de Leticia Zampedri