La familia de Celeste Rivas, una adolescente de 15 años reportada como desaparecida, expresó estar “devastada y con el corazón roto” tras confirmarse que su cuerpo fue encontrado en un vehículo registrado a nombre del cantante D4vd, cuyo nombre real es David Anthony Burke.

Los restos de la joven fueron hallados en estado de severa descomposición, dentro de una bolsa colocada en un Tesla que se encontraba en un lote de incautación en California. Las autoridades han iniciado una investigación por homicidio.

El pasado miércoles, la Policía de Los Ángeles ejecutó una orden de allanamiento en la residencia de Hollywood Hills donde vive el artista. De acuerdo con el LA Times , D4vd está cooperando activamente con la investigación.

Esta semana, un familiar de Celeste lanzó una campaña en GoFundMe para solicitar apoyo económico con el fin de cubrir los gastos funerarios. En la publicación se lee:

“Como muchos ya saben, Celeste Rivas Hernández fue la joven encontrada sin vida la semana pasada. Era una hija, hermana, prima y amiga muy querida. Su familia está devastada por esta trágica pérdida y pide ayuda para despedirla con dignidad. Cada aporte, por pequeño que sea, es muy valioso”.

open image in gallery Celeste Rivas, de 15 años, fue hallada sin vida en un vehículo registrado a nombre del cantante D4vd, en un lote de incautación en California ( Riverside County Sheriff )

Un vocero de GoFundMe informó que su equipo de Confianza y Seguridad está trabajando junto con el organizador de la colecta para garantizar que los fondos lleguen de manera segura a la familia Rivas Hernández.

La muerte de la adolescente ha generado interrogantes sobre su posible vínculo con David Anthony Burke, conocido artísticamente como D4vd, de 20 años.

El médico forense del condado de Los Ángeles indicó que Celeste tenía un tatuaje en el dedo índice derecho con la palabra “Shhh…”. Más tarde, el medio TMZ reportó que Burke parece tener un tatuaje idéntico en el mismo lugar. Hasta el momento, no se ha hecho pública la causa oficial de la muerte.

The Independent se comunicó con los representantes de Burke para obtener comentarios al respecto.

open image in gallery D4vd, cuyo nombre real es David Anthony Burke, fue objeto de una orden de allanamiento en la vivienda donde residía el pasado miércoles ( Getty )

Burke no emitió una declaración oficial sobre el caso, pero canceló un concierto próximo que formaba parte de su gira nacional. Desde principios de agosto, el cantante ha estado recorriendo Estados Unidos para promocionar su álbum debut, Withered. Se esperaba que la etapa estadounidense de la gira concluyera a finales de septiembre.

Las autoridades descubrieron el cuerpo de Celeste Rivas dentro del vehículo el pasado 8 de septiembre, en el depósito de autos Hollywood Tow. Según una fuente policial citada por el Los Angeles Times, el automóvil había sido remolcado tras permanecer abandonado durante cinco días en las colinas de Hollywood.

Los investigadores están tratando de reconstruir los movimientos de Rivas después de que desapareciera en abril de 2024 de su casa en Lake Elsinore, una pequeña ciudad a unos 70 kilómetros al sur de Los Ángeles.

Traducción de Leticia Zampedri