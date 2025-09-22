Identificaron el cadáver descuartizado hallado en el maletero de un Tesla del cantante D4vd como el de una chica de 15 años que llevaba casi 18 meses desaparecida.

Tras la investigación forense del cadáver descubierto el 8 de septiembre en el maletero de un vehículo incautado, las autoridades lo identificaron como la adolescente Celeste Rivas Hernández, que desapareció de Lake Elsinore, en California, en abril de 2024, a la edad de 13 años.

El vehículo pertenecía a D4vd, de 20 años de edad, cuyo nombre real es David Anthony Burke. Su portavoz declaró que está al tanto del hallazgo y que está cooperando plenamente con la policía, que no ha formulado cargos ni ha dado a conocer la causa de la muerte.

open image in gallery La policía de Los Ángeles informó que un Tesla, presuntamente registrado a nombre del cantante D4vd, de 20 años, desprendía un “olor fétido” en un lote incautado ( Getty )

Según TMZ, D4vd y la víctima adolescente tenían tatuajes iguales de “Shhh...” en el dedo índice derecho. También hablaron con la madre de Hernández, que dijo que su hija había estado saliendo con alguien llamado David.

El tatuaje “Shhh...” lo popularizó Rihanna en 2008 y otros famosos, como Lindsay Lohan, también lo llevan en los dedos.

Una canción llamada ‘Celeste’ publicada en Soundcloud y acreditada a D4vd se filtró en 2023, informa The Sun.

La policía lanzó un llamado para encontrar a Hernández tras su desaparición. Fue vista por última vez saliendo de su casa a las 9 p. m. horas de un viernes, con sandalias de Hello Kitty, pantalones grises, un jersey negro y un sombrero.

open image in gallery Celeste Rivas Hernández desapareció hace 18 meses ( Riverside County Sheriff )

Los policías descubrieron restos humanos, al parecer una “cabeza y un torso”, dentro de una bolsa en el maletero delantero del Tesla. El vehículo, con matrícula de Texas, estaba en Hollywood Tow, en la avenida Mansfield.

Llevaba cinco días abandonado tras ser remolcado desde la exclusiva zona de Bird Streets, según informaron fuentes policiales a Los Angeles Times.

Los empleados del depósito alertaron a las autoridades por un “fuerte” olor que emanaba del auto. Debido al estado de descomposición, no pudo determinarse el género de la víctima en un principio.

open image in gallery Un folleto de personas desaparecidas muestra que Hernández desapareció en abril de 2024, cuando tenía 13 años ( Riverside County Sheriff )

El martes, después de que se encontrara el cadáver pero antes de que fuera identificado, un representante del cantante de ‘Romantic Homicide’ D4vd dijo a NBC: “D4vd fue informado de lo sucedido. Y, aunque sigue de gira, está cooperando plenamente con las autoridades”. The Independent se puso en contacto con su equipo en busca de comentarios sobre los últimos acontecimientos.

Tras conocerse que se había encontrado un cadáver, la cantautora Kali Uchis, ganadora de un Grammy, anunció que retiraría su canción ‘Crashing’ en la que colaboró con D4vd.

En respuesta a alguien en línea que se refirió a D4vd como su “amigo”, Uchis se distanció de D4vd y escribió: “No es mi amigo, hice una canción con él que ahora está en proceso de ser retirada dadas las inquietantes noticias de hoy”.

El tema ‘Crashing’ se publicó en el álbum de estudio debut de D4vd, Withered. El videoclip de la canción, en el que aparece el dúo, sigue disponible en YouTube.

D4vd comenzó su carrera musical hace cuatro años, inicialmente haciendo montajes del popular videojuego Fortnite.