La exalumna de la Universidad de Cornell conocida como Jane Doe, quien alegó haber sido violada en grupo en una fraternidad en 2024, escribió en una carta a los miembros del profesorado la semana pasada que se sentía “desamparada” por parte del presidente de la universidad.

En una impactante demanda presentada el mes pasado, Doe afirmó que había sido drogada y violada por siete hombres (ahora conocidos como “los 7 de Cornell”) en la ahora extinta fraternidad Chi Phi en Ithaca, Nueva York, Estados Unidos, en octubre de 2024. Ninguno de los hombres ha sido acusado penalmente y todos han negado haber cometido delito alguno.

En una carta del 14 de octubre dirigida al Senado profesoral de la universidad, obtenida por The New York Times y Associated Press, Doe describió un comentario que, según le dijeron, el rector de Cornell, Michael Kotlikoff, había hecho en una reunión con estudiantes y administradores sobre la demora de Doe en denunciar la supuesta agresión.

“La respuesta inicial del presidente Kotlikoff fue algo así como: '¿Por qué esperó tanto tiempo para denunciarlo?'”, escribió Doe en la carta.

La supuesta agresión tuvo lugar los días 19 y 20 de octubre de 2024, y ella la denunció a la policía del campus unas tres semanas después, el 8 de noviembre.

open image in gallery Jane Doe, exalumna de la Universidad de Cornell, describió en una carta un comentario que, según le habían dicho, había hecho el rector de la universidad sobre el tiempo que le había tomado a ella denunciar la presunta agresión ( AP )

La carta llega en un momento en que el profesorado de Cornell está a punto de considerar una inusual moción de censura contra el mandato de Kotlikoff. La resolución se presentó a raíz de la demanda de Doe, que provocó una ola de protestas estudiantiles y reavivó el escrutinio sobre la respuesta de la universidad a las agresiones sexuales en el campus.

Si bien la resolución constituiría una fuerte reprimenda a la gerencia de Kotlikoff, no lo destituiría de su cargo. Los miembros del profesorado comenzaron a debatir la resolución el miércoles pasado y se reunirán nuevamente el 28 de octubre antes de realizar una votación electrónica.

En su carta, Doe, que ahora tiene 22 años, afirmó que las palabras de Kotlikoff la hicieron dudar de su confianza en Cornell. Doe abandonó la universidad tras la supuesta agresión.

“Esto mermó mi confianza en la capacidad del Rectorado para abordar mi experiencia con la comprensión, la sensibilidad y la imparcialidad que yo esperaba de la que había sido la universidad de mis sueños”, escribió.

En la carta también afirmó que quería que los miembros del profesorado tuvieran toda la información necesaria antes de la votación, y que no estaba intentando decirles cómo votar.

“Mi intención no es prescribir cómo debe interpretar el Senado profesoral este relato, sino más bien proporcionar información que sus miembros quizás deseen considerar o investigar más a fondo”, expresó.

open image in gallery La demanda de Doe provocó protestas tanto en Cornell como en todo EE. UU. ( Getty )

En una declaración al Times, un portavoz de Cornell dijo que Kotlikoff había hecho un comentario similar sobre por qué no se apoyaba la demanda, pero que no había ido dirigido a Doe.

“La pregunta ‘¿por qué tardó tanto en denunciar la agresión?’ iba dirigida a los testigos que no utilizaron la línea anónima de denuncias de Cornell, a pesar de la continua actividad en redes sociales sobre el incidente en octubre de 2024”, declaró el portavoz, y añadió: “No estaba cuestionando la denuncia de Jane Doe”. The Independent se ha puesto en contacto con Cornell para obtener más información.

Según la reclamación, Doe ha demandado a siete hombres y a la universidad tras alegar que fue violada en grupo durante horas mientras se encontraba en estado de embriaguez.

Tras la supuesta agresión, Doe denunció el incidente al Departamento de Policía de Cornell, lo que provocó la suspensión de la fraternidad Chi Phi y dio lugar a una investigación que duró varios meses. Dos de los hombres fueron expulsados y otros fueron suspendidos.

La fiscal general de Nueva York ha reabierto una investigación penal sobre las acusaciones, aunque nadie ha sido arrestado ni acusado.

Traducción de Sara Pignatiello