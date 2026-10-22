Russell Brand retó a una mujer por sus sábanas tras ser herida en una presunta violación, según el tribunal

Según se escuchó en el tribunal, Russell Brand retó a una mujer, diciéndole que era “repugnante” y “mira lo que le hiciste a mis malditas sábanas” después de que supuestamente la violó.

La celebridad está acusada de violar analmente a la fan, que tenía poco más de veinte años, durante un encuentro sexual en su casa de Hampstead, al norte de Londres, en 2009, después de conocerla en uno de sus espectáculos de comedia.

En las semanas, meses y años posteriores al incidente, la mujer contó a varios amigos, a sus padres y a un compañero de trabajo que la estrella había ignorado sus súplicas para que se detuviera, según se escuchó el jueves en el Tribunal de la Corona de Southwark, y le dijo a uno de ellos que el incidente la había dejado “humillada, asustada y violada, y con mucho dolor físico”.

Varios de ellos le dijeron que había sido violada y la instaron a acudir a la policía, pero ella temía que no le creyeran, según escuchó el jurado.

El expresentador de Big Brother's Big Mouth y actor de Hollywood niega tres cargos de violación, tres cargos de agresión sexual y una acusación de agresión indecente en supuestos ataques contra seis mujeres entre 1999 y 2009.

open image in gallery Brand, sentado inmóvil en el banquillo ( Elizabeth Cook/PA )

La estrella, vestida con un traje gris y una bufanda blanca, permaneció inmóvil en el banquillo de los acusados mientras se presentaban ante el jurado las pruebas aportadas por más de 20 amigos, familiares y compañeros de trabajo de la mujer.

En una declaración leída por la fiscal adjunta Suki Dhadda, la madre de la mujer afirmó que su hija le había contado sobre el presunto ataque, incluso cómo gritaba de dolor mientras le pedía a Brand que se detuviera. Posteriormente, el comediante le pidió que cambiara las sábanas; agregó la declaración de la madre.

Una compañera de trabajo también recordó que la mujer relató el presunto ataque después de llegar a su oficina con el rostro pálido, antes de romper a llorar.

La mujer lloraba y tenía dificultades para hablar mientras recordaba cómo habían tenido relaciones sexuales consensuales antes de que Brand la volteara y “se pusiera bastante agresivo” y comenzara a tener sexo anal con ella, según declaró su colega ante el jurado desde el estrado de los testigos.

“Ella dijo: ‘No podía parar, no podía parar’”, dijo la colega, y agregó que le dijo que “dolía muchísimo”.

Después, Brand le gritó y le dijo que limpiara el desastre que había hecho, dijo el colega, y agregó: “Estaba sangrando por todas partes... y él le gritó, Sr. Brand, y le dijo: ‘Mira lo que le has hecho a mis malditas sábanas’”.

open image in gallery Russell Brand al llegar al Tribunal Penal de Southwark el jueves ( PA )

El testigo añadió: “Le pregunté si había dado su consentimiento y ella dijo: ‘No, no, no di mi consentimiento’”.

“Le dije: ‘Fuiste violada’, y ella me respondió: ‘Nadie me va a creer’”.

Una amiga, a quien la mujer también le contó sobre el presunto ataque, dijo que Brand la retó y le dijo que era “repugnante” mientras le ordenaba que limpiara, y agregó: “Había pasado de ser encantador a violento y despiadado”.

Añadió que la experiencia dejó a la mujer “humillada, asustada, violada y con mucho dolor físico”.

Otra amiga de toda la vida dijo que la mujer era una “chica brillante, alegre y segura de sí misma antes de esta experiencia”.

“Esta experiencia definitivamente la cambió”, añadió. “Es como si hubiera perdido el respeto por sí misma después de eso”.

Esto se produce después de que el jurado escuchara que la mujer, que era una gran fan del cómico, fue “seleccionada” por Brand e invitada a los camarines del Hammersmith Apollo tras ver uno de sus espectáculos de monólogos en 2009.

El humorista se despidió del espectáculo diciendo: “Si me ven en el vestíbulo y piensan ‘Me gusta mucho y me gustaría tener sexo con él, pero no puedo porque es Russell Bran’', probablemente puedan... mi rango de edad va desde los 16 años hasta la muerte”, según se escuchó en el tribunal.

open image in gallery La fan dijo que conoció a Brand en uno de sus conciertos en el Hammersmith Apollo ( PA Wire )

La presunta víctima declaró a la policía que participó voluntariamente en un trío con el actor en su camarín del teatro, y que posteriormente fue a su casa en Hampstead sabiendo que tendrían relaciones sexuales. Sin embargo, afirma que su encuentro consensuado se convirtió en violación cuando Brand se quitó el preservativo y comenzó a practicarle sexo anal.

El jueves por la mañana, una amiga de la mujer que estuvo en el concierto del Apollo recordó que se sintió “emocionada y halagada” por los mensajes que Brand le envió el comediante después del trío.

Según declaró ante el tribunal, Brand “envió un coche a recogerla” y su amiga recordó que le dijeron que esperara en una habitación de la casa de Brand “hasta que él estuviera libre para verla”.

La amiga dijo que la presunta víctima recordaba que Brand era “bastante agresivo” y que le contó que la había sometido a sexo anal “a la fuerza”, lo que “le dolió muchísimo”, y que después Brand se puso “muy desagradable”.

“Le pregunté si estaba bien, le dije que eso había sido horrible y le pregunté específicamente ‘¿dijiste que no?’, y ella dijo ‘sí, muchas veces’”.

Otro amigo afirmó que la experiencia dejó a la presunta víctima sintiéndose “humillada”, según una declaración leída ante el tribunal.

“Inicialmente mantuvieron relaciones sexuales con penetración, las cuales fueron consensuales, pero luego hubo sexo anal, donde ella dijo que no, pero él persistió”, agrega el comunicado.

“Él creía que podía hacer lo que quisiera. Creo que había sangre y la obligó a limpiar la cama, lo que la hizo sentir degradada y muy incómoda”.

El juicio continúa.

Traducción de Olivia Gorsin