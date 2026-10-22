Braden Peters, el popular creador de contenido conocido como “Clavicular”, se declaró inocente ante un tribunal de Massachusetts de los cargos por drogar y violar a una adolescente de 17 años en la casa de su familia, ubicada en Cape Cod.

Peters, de 20 años, acumuló más de un millón de seguidores en redes sociales gracias a sus contenidos sobre looksmaxxing, una tendencia centrada en mejorar al máximo la apariencia física, sobre todo la masculina. Ahora enfrenta tres cargos: violación, suministro de drogas con fines de agresión sexual y suministro de alcohol a una persona menor de 21 años, según los registros judiciales.

De acuerdo con la policía, la presunta agresión ocurrió en mayo de 2025, cuando la adolescente visitó a Peters en la vivienda familiar, situada en la localidad costera de Chatham. Los documentos judiciales y los informes policiales señalan que el creador de contenido le habría servido varios tragos de vodka hasta que quedó en un estado de intoxicación grave y transmitió en vivo un momento en el que la besaba. La joven denunció que fue agredida sexualmente cuando despertó a la mañana siguiente.

open image in gallery Braden Peters se declaró inocente de los cargos de violación y otros delitos relacionados con una presunta agresión sexual contra una adolescente de 17 años en Massachusetts ( Getty )

La adolescente, quien declaró a la policía que había recibido dinero por aparecer en los videos de Peters sobre looksmaxxing, ya había presentado una demanda civil en Florida en la que denunciaba los hechos. Allí también acusó al creador de contenido de inyectarle una sustancia para disolver grasa corporal sin su consentimiento mientras la grababa.

Por su parte, Peters rechazó categóricamente las acusaciones penales a través de sus representantes legales, quienes aseguraron que el encuentro sexual fue consensuado y sostuvieron que las denuncias de la joven respondían a un intento de obtener dinero.

En este sentido, un representante del creador de contenido afirmó que los cargos penales surgieron a raíz de la disputa civil y que la adolescente acudió a las autoridades solo después de que Peters se negara a pagarle. De hecho, sus abogados ya habían solicitado que se desestimara la demanda, al considerar que se trataba de una maniobra para atraer publicidad. Para respaldar su postura, presentaron mensajes de texto que, según la defensa, demostrarían que la joven sabía que recibiría las inyecciones estéticas.

open image in gallery Braden Peters, conocido como “Clavicular”, negó las acusaciones de agresión sexual y de aplicar inyecciones estéticas sin consentimiento a una adolescente ( Getty )

El caso de Massachusetts es el problema judicial más grave que ha enfrentado Peters hasta ahora. El creador de contenido saltó a la fama en internet por analizar los rasgos faciales de los hombres y promover métodos extremos para mejorar la apariencia física, desde cirugías estéticas hasta el uso de sustancias para aumentar el rendimiento. De hecho, su nombre artístico, “Clavicular”, hace referencia a la clavícula, una parte del cuerpo muy valorada dentro de la comunidad digital del looksmaxxing.

Además, el creador de contenido ya había tenido otros problemas con la justicia en Florida. A principios de este año, fue acusado de agresión leve después de que la policía señalara que había provocado una pelea entre dos mujeres para difundirla en internet, aunque los cargos fueron retirados posteriormente. En otro caso, recibió una condena de libertad condicional tras declararse culpable de disparar un arma de fuego en un lugar público.

Si es declarado culpable del cargo principal de violación, Peters podría enfrentar hasta 20 años de prisión y la obligación de inscribirse en el registro de delincuentes sexuales.

Traducción de Leticia Zampedri