Bryan Kohberger afirma que fue engañado para declararse culpable y ahora solicita un juicio

Bryan Kohberger, de 31 años, quien se declaró culpable del asesinato de cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho, aseguró en un comunicado difundido el lunes que quiere retirar su confesión y someterse a juicio, al afirmar que tenía serias dudas sobre la forma en que se negoció el acuerdo de culpabilidad.

Kohberger, exestudiante de doctorado en Criminología y condenado por el asesinato de los cuatro jóvenes en su vivienda en 2022, sostuvo en una declaración al The New York Times que es inocente y que el acuerdo de culpabilidad se basó en “falsas promesas y desinformación flagrante”.

Según el periódico, Kohberger afirmó que fue “engañado” para declararse culpable de los asesinatos de Madison Mogen, Kaylee Goncalves, Ethan Chapin y Xana Kernodle, aunque no ofreció más detalles.

“Más de un año después, resulta evidente que, en el caso Estado contra Kohberger, no se hizo justicia”, escribió. “Las preguntas sin respuesta parecen multiplicarse con cada documento que se hace público, y la ciudadanía exige la verdad”.

“Mi inocencia es mi verdad, y la declaración de culpabilidad, basada en falsas promesas y desinformación flagrante, debe ser retirada”.

open image in gallery Bryan Kohberger, quien el año pasado se declaró culpable del asesinato de cuatro estudiantes universitarios, sostuvo en un nuevo comunicado que es inocente ( Getty )

Kohberger no explicó cuáles eran sus objeciones concretas al acuerdo de culpabilidad, aunque hizo referencia a las pruebas del caso, a la declaración jurada de causa probable y a una “declaración de culpabilidad incompleta”.

“¿Por qué rompo mi silencio?”, dijo Kohberger al The New York Times durante una conversación telefónica el domingo. “Muchas cosas salieron mal en esas negociaciones sobre el acuerdo de culpabilidad. De verdad quiero que se sepan”.

Durante la entrevista, se negó a hablar sobre pruebas específicas. No obstante, afirmó que la intención es que todas esas cuestiones “se investiguen” y se respondan adecuadamente en un juicio.

Kohberger cumple cuatro cadenas perpetuas consecutivas por los asesinatos de Madison Mogen, Kaylee Goncalves, Ethan Chapin y Xana Kernodle, crímenes que confesó en julio de 2025, pocas semanas antes de la fecha prevista para el inicio del juicio.

Tras conocerse la petición de Kohberger, el fiscal general de Idaho, Raúl Labrador, expresó: “Mi más sentido pésame a las familias de Madison, Kaylee, Xana y Ethan, que ya han sufrido una pérdida inimaginable y ahora deben afrontar la dolorosa noticia de hoy”.

“Mi oficina está preparada para hacer todo lo necesario para garantizar que se haga justicia”, añadió.

open image in gallery Bryan Kohberger, fotografiado en 2023, inicialmente se negó a declararse culpable por los asesinatos de Madison Mogen, Kaylee Goncalves, Ethan Chapin y Xana Kernodle. Más tarde aceptó un acuerdo y se declaró culpable a cambio de que la fiscalía retirara la posibilidad de solicitar la pena de muerte ( Getty )

Como parte del acuerdo de culpabilidad, la fiscalía retiró la posibilidad de solicitar la pena de muerte a cambio de la confesión de Kohberger. Al aceptarlo, también renunció a su derecho a apelar la condena o a solicitar la libertad condicional.

La petición presentada por Kohberger para reabrir el caso no constituye una apelación y, por lo tanto, no incumple los términos del acuerdo.

Cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho fueron asesinados en una vivienda situada fuera del campus, en la ciudad de Moscow, el 13 de noviembre de 2022. El crimen conmocionó a la comunidad, que no registraba un homicidio desde hacía siete años, y captó la atención de todo el país.

Kohberger fue detenido a finales de diciembre, pocas semanas después de los asesinatos.

Los investigadores lo vincularon con el crimen a través de pruebas de ADN halladas en la funda de un cuchillo encontrada en la escena, además de imágenes de cámaras de vigilancia que mostraban un vehículo coincidente con el suyo en la zona durante el momento de los asesinatos y registros de telefonía celular.

open image in gallery Madison Mogen (arriba a la izquierda), Kaylee Goncalves (abajo a la izquierda), Ethan Chapin (centro) y Xana Kernodle (a la derecha) ( Instagram )

Durante una de sus primeras comparecencias ante el tribunal, Kohberger se negó a declararse culpable o inocente, por lo que el juez registró una declaración de no culpabilidad en su nombre.

Sin embargo, apenas unas semanas antes del inicio del juicio cambió de postura y se declaró culpable de manera inesperada. Aun así, nunca explicó el motivo de los asesinatos, lo que dejó a las familias de las víctimas sin una respuesta sobre por qué mató a sus hijos.

La familia de Kaylee Goncalves rechazó públicamente el acuerdo de culpabilidad tras su anuncio. Afirmó que la decisión los tomó por sorpresa y que estaban “furiosos”.

Steven Goncalves, padre de Kaylee Goncalves, acusó al fiscal del condado de Latah, Bill Thompson, de haber cometido numerosos “errores” y sostuvo que los acuerdos de culpabilidad hacen que las familias de las víctimas “se sientan ignoradas”.

Traducción de Leticia Zampedri