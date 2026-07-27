Influencer fue presuntamente asesinada por su esposo tras acusarlo de pedofilia en TikTok, según la policía

Según la policía, una influencer de redes sociales fue presuntamente asesinada a tiros por su esposo, del que estaba separada, después de publicar un vídeo en TikTok en el que lo acusaba de ser un pedófilo.

Sara Gilson murió el jueves en su vivienda de Owasso (Oklahoma), al parecer a manos de su esposo, Jeremiah Duffey, conocido en redes sociales como “Shawn Duffey”, según informó la policía local.

El 10 de junio, Gilson solicitó una orden de protección de emergencia contra su esposo. La petición se produjo un día después de que la policía le informara de que Duffey había sido acusado de abusar sexualmente de un menor.

Según The Oklahoman, el día anterior —y casi un mes antes de que Gilson publicara el vídeo en TikTok— la madre de una adolescente de 15 años que jugaba en un equipo de baloncesto entrenado por Duffey presentó una denuncia ante la policía. En ella lo acusaba de “besar y manosear” a la menor durante un evento de baloncesto juvenil.

De acuerdo con la denuncia, otro entrenador presenció el incidente, intervino e informó a los padres de la joven de lo ocurrido.

open image in gallery Sara Gilson, en un vídeo de TikTok en el que acusó a su esposo, Jeremiah "Shawn" Duffey, de pedofilia ( Sara Gilson/TikTok )

“Se ha denunciado que este entrenador mantuvo una conducta similar con esta jugadora menor de edad durante un período prolongado, en varias jurisdicciones policiales y en distintos estados antes de este incidente”, señaló la policía en un comunicado.

Según el medio, la adolescente contó a su madre que Duffey le había enviado mensajes de texto inapropiados, la invitó a quedarse con él en su habitación de hotel durante un viaje a un torneo y le ofreció dinero para que no hablara de lo ocurrido.

De acuerdo con la orden de protección presentada por Gilson, Duffey amenazó con suicidarse y huyó después de que salieran a la luz las acusaciones.

Al día siguiente de enterarse de las denuncias contra su esposo, Gilson publicó un video en TikTok en el que calificó a su “futuro exmarido” de pedófilo.

“Preparándome para cuando Netflix estrene un documental sobre mi futuro exmarido, de quien acabo de descubrir que es un pedófilo”, escribió en la publicación.

El video, que sigue una tendencia en redes sociales en la que los usuarios se “preparan” para un supuesto documental sobre los hechos más insólitos de sus vidas, se volvió viral y acumuló casi 18 millones de reproducciones.

“Ojalá estuviera bromeando. #giroargumental #Netflix #documental”, añadió.

Trece días después de publicar ese video, Duffey se presentó en la casa de Gilson armado con una pistola.

La noche del jueves, un operador del 911 recibió una llamada desde la vivienda de Gilson, en Collinsville, durante la cual se escuchaba a una mujer gritar y un sonido que parecía ser un disparo, informó la policía, pero cuando los operadores intentaron devolver la llamada, nadie respondió.

open image in gallery Jeremiah “Shawn” Duffey presuntamente mató a tiros a su esposa, Sara Gilson, y después se suicidó el 23 de julio, casi dos semanas después de que ella publicara un vídeo en TikTok acusándolo de ser un pedófilo. Además, una adolescente de 15 años de un equipo de baloncesto que entrenaba lo acusó de haberla tocado de forma inapropiada durante un torneo juvenil ( Jeremiah Duffey/TikTok )

Según la policía, poco después se recibió otra llamada al 911 desde la casa de un vecino. Quien llamó aseguró que su padrastro había disparado a su madre.

Cuando los agentes llegaron al domicilio, encontraron a Gilson y a Duffey muertos por heridas de bala en la cabeza.

Aunque la investigación sigue en curso, la policía indicó que todo apunta a un caso de asesinato-suicidio.

El hijo de Gilson quedó bajo custodia protectora y fue entregado al otro progenitor, que no estaba implicado en el incidente, según la policía. Por otra parte, Gilson también tenía una hija, aunque se desconoce si es mayor de edad o si quedó bajo la custodia del mismo progenitor.

Traducción de Leticia Zampedri