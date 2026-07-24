Detienen en Oregón a un fugitivo argentino buscado por el presunto asesinato de su novia modelo en México

Las autoridades de Estados Unidos detuvieron a un fugitivo internacional buscado por el presunto asesinato de su novia, cuya hermana la encontró muerta en un departamento de México hace tres años.

Juan Manuel Reverter, un ciudadano argentino de 38 años, permanece bajo custodia por una infracción migratoria mientras avanza el proceso para su deportación, informó un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado enviado el viernes a The Independent.

“Ingresó al país el 4 de agosto de 2024 con una visa que le permitía permanecer durante seis meses”, señaló el portavoz. “En violación de las leyes de nuestro país, permaneció más tiempo del autorizado por su visa”.

Candela Jalabert, hermana de la víctima, la modelo argentina Agostina Jalabert, contó a la cadena KOIN que se enteró de la detención de Reverter en el condado de Deschutes, Oregón, al revisar las noticias en su teléfono el jueves.

“Para nosotros, esto es como un regalo de Navidad”, dijo Candela Jalabert.

open image in gallery Juan Manuel Reverter está acusado de matar a su novia, la modelo Agostina Jalabert, e intentar hacer pasar el crimen por un suicidio ( Instagram )

Según KOIN, la fiscalía mexicana sostiene que Reverter golpeó y estranguló a Agostina Jalabert antes de intentar hacer pasar su muerte por un suicidio en un departamento de Playa del Carmen el 18 de febrero de 2023.

Candela Jalabert contó a la emisora que en ese momento se hospedaba con la pareja, aunque no estaba en el departamento cuando presuntamente ocurrió el crimen.

Al regresar, dijo que le llamó la atención que su hermana, de 31 años, no saliera a recibirla y que solo encontrara a Reverter en el lugar.

“Entonces le pregunté: ‘Bueno, ¿dónde está mi hermana? ¿Dónde está Tina?’” recordó.

Según su relato, Reverter respondió que no lo sabía, así que Pandela comenzó a buscarla por el departamento hasta que encontró su cuerpo en el baño.

open image in gallery Las autoridades federales localizaron y detuvieron a Juan Manuel Reverter en el condado de Deschutes, Oregón ( Departamento de Seguridad Nacional )

El 23 de diciembre de 2025, Interpol emitió una notificación roja para solicitar la detención de Reverter, al considerar que podía encontrarse en Estados Unidos, Belice, Guatemala o Argentina.

Permaneció prófugo hasta que un grupo de trabajo integrado por agencias federales logró localizarlo y detenerlo alrededor de las 7:30 de la mañana del jueves, informó KOIN.

De acuerdo con publicaciones en internet, se realizaron murales en memoria de Agostina Jalabert tanto en Playa del Carmen como en su ciudad natal, Carmen de Patagones, en Argentina.

Además, fotografías difundidas en redes sociales muestran una multitudinaria protesta en la vecina ciudad de Viedma para exigir justicia por su muerte. En las imágenes se observan manifestantes con pancartas que decían: “Fue un feminicidio. Justicia para Agos”.

Si tú o alguien que conoces vive una situación de violencia de género o violencia doméstica, existen líneas de ayuda disponibles. En Estados Unidos, la Línea Nacional contra la Violencia Doméstica brinda apoyo en el 1-800-799-SAFE (7233). En el Reino Unido, la línea nacional de ayuda contra el abuso doméstico atiende a mujeres en el 0808 2000 247 o a través del sitio web de Refuge. Los hombres pueden comunicarse con una línea de asesoramiento específica en el 0808 8010 327. También es posible consultar otros servicios de apoyo internacionales en www.befrienders.org.

Traducción de Leticia Zampedri