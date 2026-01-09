El espeluznante caso del asesinato de cuatro estudiantes universitarios en la ciudad de Moscow, Idaho, hace tres años, concluyó en julio con la condena del asesino Bryan Kohberger a pasar el resto de su vida en prisión por los asesinatos.

Los estudiantes de la Universidad de Idaho Kaylee Goncalves (21 años), Madison Mogen (21), Ethan Chapin (20) y Xana Kernodle (20) murieron apuñalados en un frenético ataque perpetrado en su casa universitaria en plena madrugada del 13 de noviembre de 2022.

Otras dos compañeras de habitación, Bethany Funke y Dylan Mortensen, fueron las únicas que sobrevivieron a los asesinatos . Hablaron por primera vez en un emotivo testimonio en la audiencia de sentencia de Kohberger el 23 de julio de 2025.

Durante las semanas posteriores a los asesinatos, solo se revelaron escasos detalles sobre la matanza de aquella noche, mientras la comunidad se recuperaba de la tragedia y se enfrentaba al temor de que hubiera un asesino suelto.

Todo cambió cuando Kohberger fue detenido en diciembre de 2022 después de que las autoridades registraran su apartamento, su oficina y su domicilio familiar en busca de pruebas.

open image in gallery Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Ethan Chapin y Xana Kernodle, cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho, fueron emboscados en sus habitaciones y apuñalados hasta la muerte a manos de Bryan Kohberger con un cuchillo de estilo militar que aún no ha sido encontrado ( AP/Instagram )

Durante más de dos años, Kohberger mantuvo su inocencia y su esperado juicio debía comenzar el 18 de agosto. Sin embargo, el caso dio un dramático giro, cuando el joven de 30 años admitió públicamente los asesinatos por primera vez en una audiencia de declaración de culpabilidad celebrada el 2 de julio para evitar la pena de muerte.

Los fiscales aseguraron que aún no se conoce ninguna conexión entre las víctimas y Kohberger, que llevaba meses planeando los asesinatos.

Al declararse culpable, Kohberger renunció a todo derecho de apelación y en la audiencia del miércoles 23 de julio se le impusieron cuatro cadenas perpetuas consecutivas.

The Independent repasa este complejo caso.

La noche de los asesinatos

Todos los estudiantes habían disfrutado de una típica noche de sábado en la pequeña ciudad universitaria. Goncalves y Mogen habían estado en un bar local, mientras que Kernodle y Chapin fueron a una fiesta en una fraternidad.

A su regreso, en la madrugada del 13 de noviembre, Kohberger irrumpió en la casa de tres pisos y seis dormitorios alrededor de las 4 a. m., mientras la mayoría de los estudiantes dormían, y se coló por la puerta corrediza de la cocina.

Vestido de negro y con un pasamontañas, Kohberger se dirigió al tercer piso de la casa y mató primero a Mogen y a Goncalves, según declaró el fiscal del condado de Latah, Bill Thompson, en la audiencia del juicio. Por alguna razón, Kohberger dejó la funda de cuero curtido del cuchillo junto al cuerpo de Mogen. Más tarde se descubrió su ADN en la vaina, según una declaración jurada de detención.

Un hecho escalofriante es que Kernodle aún estaba despierta y acababa de recibir un pedido de DoorDash cuando se encontró cara a cara con Kohberger inmediatamente después de que asesinara a sus compañeras de hogar. Kohberger bajaba las escaleras desde el tercer piso cuando se encontró con Kernodle y la mató con un cuchillo de grandes dimensiones, según el fiscal. Mientras su novio Chapin dormía en el dormitorio del segundo piso, Kohberger también lo apuñaló hasta matarlo.

Otras dos compañeras de hogar, Bethany Funke y Dylan Mortensen, fueron las únicas que sobrevivieron a los asesinatos.

Mortensen también se encontró con Kohberger, según un informe policial. Estaba dormida en su dormitorio del segundo piso cuando la despertó lo que parecía ser Goncalves jugando con su perro en uno de los dormitorios del tercer piso.

open image in gallery Kohberger recibió su sentencia por los asesinatos de Kaylee Goncalves (21 años), Madison Mogen (21), Ethan Chapin (20) y Xana Kernodle (20) ( Instagram )

Mortensen dijo a los investigadores que estaba en su habitación del segundo piso (el mismo piso en el que fueron asesinados Kernodle y Chapin) y que estaba parada en la puerta cuando el asesino pasó junto a ella.

Señaló que, poco tiempo después, escuchó que alguien que parecía ser Goncalves o Kernodle dijo algo como “hay alguien aquí”.

Mortensen narró que, minutos después, se asomó desde su habitación por primera vez, pero que no vio nada. Luego abrió la puerta por segunda vez cuando escuchó lo que pensó que era un llanto que provenía de la habitación de Kernodle, según los documentos.

Relató que, en ese momento, escuchó la voz de un hombre que dijo algo como “no te preocupes, voy a ayudarte”.

Cuando abrió la puerta por tercera vez minutos después, dijo que vio “una figura vestida de negro y con una máscara que cubría la boca y la nariz de la persona caminando hacia ella”.

Mortensen se quedó en “estado de shock inmóvil” mientras el hombre pasaba a su lado. Afirmó que no lo reconoció, pero señaló en su testimonio que tenía una ceja poblada. El hombre pasó junto a ella y se dirigió hacia la puerta corrediza de vidrio trasera de la casa.

open image in gallery La casa de Moscow, Idaho, donde fueron asesinados los cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho antes de que la vivienda fuera demolida en diciembre de 2023 ( AP )

Aterrorizada, Mortensen se encerró en su habitación y empezó a intercambiar mensajes de texto con Funke. Los estudiantes intentaron enviar mensajes de texto y llamar a sus compañeros de piso, que, sin saberlo, estaban muertos en sus dormitorios.

“Por favor, contesta”, le envió Mortensen a Goncalves a las 4:32 a. m., según los documentos.

No fue sino hasta las 11:56 a. m., ocho horas después, que llamaron al 911. La llamada, hecha desde el móvil de una de las compañeras supervivientes, informaba de un “individuo inconsciente”.

Los fiscales aseguran que Kohberger regresó a su residencia en Pullman, Washington —a poco más de 15 kilómetros de Moscow— y se tomó esa misma mañana una selfi con los pulgares hacia arriba.

Aún no se ha encontrado el arma del crimen, según dijeron los fiscales en la vista de julio.

Arrestan a Kohberger en Pensilvania semanas después de los asesinatos

Tras semanas sin novedades sobre la investigación, las fuerzas de seguridad de Idaho y Pensilvania anunciaron la detención de Kohberger el 30 de diciembre de 2022. Se ejecutó una orden de registro en el apartamento de Kohberger en Pullman, estado de Washington, el mismo día en que fue detenido en casa de sus padres en Pensilvania.

Un registro de las pruebas recuperadas durante la redada del apartamento reveló la incautación de 15 artículos, entre ellos pelos, recibos, una torre de computadora, un guante desechable y artículos con manchas peculiares.

open image in gallery La selfi que Kohberger se tomó la mañana siguiente a los asesinatos, posando con los pulgares hacia arriba ( Latah County Prosecutor’s Office )

En el expediente de la orden de registro, los investigadores enumeraron varios objetos con manchas, incluidos recortes de la funda de un colchón, una mancha “rojiza/marrón” en una almohada descubierta y una “colección de manchas rojas oscuras”.

Fue vinculado al crimen mediante registros de geolocalización de su teléfono móvil y un video de seguridad que mostraba un Hyundai Elantra blanco, similar al que fue visto cerca del lugar de los hechos en el momento del ataque, merodeando por la zona. Pocos días después de los asesinatos, Kohberger cambió la matrícula de su Hyundai Elantra.

¿Quiénes son las víctimas?

Goncalves y Mogen cursaban el último año en la Universidad de Idaho y se habrían graduado en 2023.

En una vigilia celebrada semanas después de los asesinatos, el padre de Goncalves, Steve, contó cómo las dos jóvenes “absolutamente hermosas” se conocieron en sexto año y se hicieron inseparables.

open image in gallery Madison Mogen y Kaylee Goncalves, fotografiadas juntas antes de los asesinatos, eran las mejores amigas, compartieron sus familias ( Instagram )

“Simplemente se encontraron y todos los días hacían los deberes juntas, venían a nuestra casa juntas, lo compartían todo”, dijo entonces. “Luego empezaron a ver opciones de universidades y vinieron juntas. Finalmente, se fueron a vivir juntas al mismo apartamento.

“Y al final, murieron juntas, en la misma habitación, en la misma cama”.

Kernodle cursaba el penúltimo año y Chapin el primero. Habían empezado a salir meses antes de sus muertes.

Seis meses después de los apuñalamientos, las familias de los estudiantes asesinados aceptaron premios póstumos por sus logros.

open image in gallery Ethan Chapin y Xana Kernodle, de 20 años, eran novios y habían estado en una fiesta de una fraternidad la noche de los asesinatos ( Jazzmin Kernodle )

Los familiares de Mogen y Goncalves subieron al escenario para recibir sus títulos en una emotiva ceremonia el 13 de mayo de 2023.

Mogen iba a la facultad de marketing y Goncalves a la de estudios generales. La familia de Kernodle también recogió su certificado en marketing en una ceremonia aparte, mientras que el premio de Chapin en deportes, ocio y gestión fue enviado por correo a sus padres.

La casa de Moscú fue demolida en diciembre de 2023 tras los infames asesinatos.

¿Quién es Bryan Kohberger?

En el momento de los asesinatos, Kohberger cursaba estudios de doctorado y trabajaba como ayudante de cátedra de justicia penal en la Universidad Estatal de Washington.

Antes de esto, estudió criminología en la Universidad DeSales, primero como estudiante universitario y luego terminó sus estudios de posgrado en junio de 2022.

Según los registros escolares en línea, Kohberger recibió un título asociado en Artes en 2018 del Northampton Community College en Albrightsville y una maestría en Justicia Criminal de la Universidad DeSales.

open image in gallery Lista de objetos incautados tras una orden de registro en el domicilio de Bryan Kohberger ( Pennsylvania Courts )

Mientras estuvo allí, estudió con la renombrada psicóloga forense Katherine Ramsland, quien entrevistó al asesino en serie BTK y escribió el libro Confession of a Serial Killer: The Untold Story of Dennis Rader, the BTK Killer.

Ramsland aseguró que Kohberger no presentó ninguna “señal de alerta” para ella en una entrevista con NewsNation, pero añadió: “Tengo que mirar el temario de lo que enseñé y preguntarme si le inspiré de alguna manera”.

De hecho, había llevado a cabo un proyecto de investigación para “comprender cómo las emociones y los rasgos psicológicos influyen en la toma de decisiones a la hora de cometer un delito”.

Kohberger también se había puesto en contacto con posibles participantes en Reddit y la encuesta resurgió tras su detención.

open image in gallery Aún no se ha encontrado el arma del crimen, según dijeron los fiscales en la audiencia de julio ( Monroe County Correctional Facility )

“En particular, este estudio busca comprender la historia detrás de tu delito penal más reciente, con énfasis en tus pensamientos y sentimientos a lo largo de la experiencia”, decía la publicación.

Su fascinación parece haber continuado en la época de los asesinatos, cuando solicitó hacer prácticas en el departamento de policía local.

La declaración jurada reveló que solicitó una pasantía en el otoño de 2022 con el Departamento de Policía de Pullman y escribió en un ensayo que tenía interés “en ayudar a las agencias rurales de aplicación de la ley sobre cómo recopilar y analizar mejor los datos tecnológicos en las operaciones de seguridad pública”.

Inquietante audiencia en la que el asesino se declara culpable por primera vez

Kohberger no mostró ninguna emoción en una inquietante audiencia de declaración de culpabilidad celebrada en Boise, Idaho, en la primera semana de julio, cuando se declaró culpable y habló por primera vez en el proceso judicial abierto contra él.

El silencio solo se vio interrumpido por los sollozos ahogados de algunos familiares de las víctimas, que miraban hacia abajo o hacia otro lado mientras se leían en voz alta los nombres de sus seres queridos asesinados. Los padres de Kohberger, Michael Jr. y Maryann, asistieron a la audiencia.

open image in gallery Kohberger se mostró impasible mientras admitía haber llevado a cabo los brutales asesinatos a puñaladas de los cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho ( AP )

El juez Steven Hippler preguntó a Kohberger si había asesinado a Maddie Mogen, Kaylee Goncalves, Xana Kernodle y Ethan Chapin aquella noche de hace dos años. Uno por uno, Kohberger respondió a cada pregunta con un simple pero seguro “sí”.

El acuerdo de culpabilidad fue una sorpresa para muchos y causó opiniones divididas entre las familias de las víctimas y el público.

La familia Goncalves, que ha sido una de las que más se ha manifestado a lo largo del caso, se opuso con firmeza a la declaración.

“Esto no es justicia, ningún juez presidió, ningún jurado sopesó la verdad”, escribieron en un comunicado en Facebook.

open image in gallery El padre de Kaylee Goncalves, Steve Goncalves, rodeado por la prensa a la salida de la audiencia del acuerdo de culpabilidad ( Reuters )

“El fiscal Thompson nos arrebató nuestro día en la corte. No hubo negociaciones, ni jurado, ni siquiera una mínima apariencia de equidad o colaboración”.

El padre de Kernodle también expresó su descontento al New York Times. Señaló que no estaba de acuerdo con el trato y que se sentía decepcionado con la decisión de los fiscales.

A finales de julio, la tía de Kernodle declaró que la fiscalía había dicho a la familia que el acuerdo era para “evitarles” escuchar en el tribunal los espeluznantes detalles de los asesinatos. “Hemos visto las imágenes. No intentaban librarnos”, declaró.

No obstante, las familias de Chapin y Mogen apoyaron el acuerdo.

“Aunque sabemos que hay algunos que no lo apoyan, les pedimos que respeten nuestra creencia de que este es el mejor resultado”, planteó el abogado Leander James en una declaración en nombre de la familia de Mogen a las puertas del tribunal el 2 de julio.

Y añadió: “Ahora comenzamos un camino de esperanza y sanación”.

Emotiva audiencia en la que sus compañeras de hogar hablan por primera vez

Un juez condenó el 23 de julio a Bryan Kohberger a morir en prisión por la “matanza sin sentido” de cuatro estudiantes universitarios de Idaho, después de que el asesino se negara a revelar sus motivos antes de conocer su destino.

El juez Steven Hippler, conmocionado y a veces conteniendo las lágrimas, condenó a Kohberger a pasar el resto de su vida tras las rejas por cometer una “maldad indescriptible” durante la audiencia de sentencia celebrada el 23 de julio de 2025. El juez le impuso cuatro cadenas perpetuas consecutivas y 10 años más por robo, sin posibilidad de libertad condicional.

Durante las casi tres horas que duró la audiencia, padres, abuelos, hermanos y las compañeras de hogar supervivientes de los cuatro estudiantes asesinados dijeron a Kohberger que él “no le importa” a nadie mientras confrontaban al asesino en masa.

Mortensen, una de las dos compañeras de hogar que sobrevivieron a los asesinatos, le dijo a Kohberger que era “malvado”. En un tono retador, le dijo que “nunca [le] quitaría” la voz, aunque reveló que los asesinatos la habían dejado sufriendo ataques de pánico extremos que la “tumban como un tsunami”.

Entre lágrimas, Mortensen dijo a Kohberger que era “un recipiente hueco, algo menos que humano”.

La otra compañera de piso superviviente, Bethany Funke, cuya declaración fue leída en voz alta por un amigo, reveló que durmió en el dormitorio de sus padres durante un año después de los asesinatos.

Funke también expresó su pesar por no haber llamado antes al 911, aunque mencionó que sabe que no habría habido tiempo suficiente para salvar la vida de sus amigos.

“Todo lo que hago, lo hago pensando en ellos”, escribió Funke. “Todavía me da miedo salir en público, pero me obligo a hacer cosas porque sé que ellos querrían que siguiera viviendo mi vida al máximo. Estoy más que bendecida por seguir aquí, y me niego a darlo por sentado cuando ellos no tienen la oportunidad”.

La única vez que Kohberger habló en la audiencia de su sentencia fue para “declinar respetuosamente” la oportunidad de dirigirse al tribunal o revelar por qué cometió los horripilantes crímenes.

Con información adicional de Rachel Dobkin, Andrea Blanco, Rachel Sharp y Sheila Flynn