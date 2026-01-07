La actriz y activista Rose McGowan ha calificado al magnate del cine Harvey Weinstein de “jefe de la mafia”, y ha ofrecido una cruda visión del inmenso miedo y control que supuestamente ejercía el productor en Hollywood.

La actriz (52), conocida por papeles en Scream, Bromas que matan y por interpretar a Paige Matthews en Hechiceras, fue una de las primeras de las más de 100 mujeres que acusaron públicamente al magnate de conducta sexual inapropiada.

Durante su intervención en el pódcast We Need To Talk, McGowan afirmó que Weinstein era visto como un “dios” por muchos, y señaló que “le [habían dado] las gracias en los Oscar más veces que a Dios”.

Describió haber visto a “hombres adultos poderosos” temblar físicamente en su presencia, lo que ponía de relieve “el nivel de control y poder” que ostentaba. “Era un matón”, añadió, y aclaró que “no era el jefe de la mafia interesante con traje, tipo Marlon Brando en El Padrino, sino más bien un matón callejero”.

Weinstein fue condenado en 2023 a 16 años de prisión por violación y agresión sexual en California, EE. UU. Ha negado sistemáticamente todas las acusaciones de relaciones sexuales no consentidas.

McGowan relató su propia presunta agresión, que según ella ocurrió durante una reunión que su representante había organizado entre ella y Weinstein mientras asistía al Festival de Cine de Sundance.

Rose McGowan y Harvey Weinstein ( Getty Images )

En su testimonio, recordó: “Viendo en retrospectiva cada detalle que condujo a ese momento, entendí que todo se había orquestado para llevarme a la posición en la que estaba. Pero realmente pensaba que estaba a salvo”.

Describió que estaba “casi inconsciente” cuando la metieron en “una especie de habitación con jacuzzi”. Acto seguido, “no tenía ropa y estaba como una estatua. Me quedé paralizada”.

Tras el incidente, McGowan dijo que se había quedado “en cortocircuito” y cada vez más “abatida y enfadada”.

McGowan acusó por primera vez a Weinstein de violación en 2017. Más tarde detalló el supuesto encuentro de 1997 en su autobiografía de 2018, Brave.

En 2020, Weinstein fue declarado culpable de agredir sexualmente a la ex asistente de producción Miriam Haley en 2006 y de violar a la ex actriz Jessica Mann en 2013. Actualmente, cumple una condena de 23 años en una prisión del norte del estado de Nueva York.

Traducción de Sara Pignatiello