Encuentro por aplicación de citas termina en presunto asesinato —sospechoso afirma que fue en defensa propia
Noah Trueba declaró a la policía que el tiroteo se había producido después de que una pareja que conoció intentara agredirlo sexualmente
Lo que supuestamente comenzó como un encuentro organizado a través de una aplicación de citas en línea, terminó en un doble tiroteo a primera hora del viernes en Dallas, Texas, EE. UU.; sin embargo, el sospechoso afirma que actuó en defensa propia.
Noah Trueba (26) fue detenido después de que, según los investigadores, disparara a una pareja que había conocido a través de la aplicación en la madrugada del 2 de enero.
Agentes de la policía de Dallas acudieron a una llamada por un tiroteo sobre las 5:10 a. m. en el bloque 11800 de High Meadow Drive, donde encontraron a dos personas que habían sido tiroteadas.
Guadalupe González (57) fue declarada muerta en el lugar de los hechos, según la policía. Una segunda víctima fue trasladada a un hospital local en estado crítico.
Según una declaración jurada de arresto obtenida por el noticiero KDFW, Trueba dijo a la policía que había estado bebiendo y consumiendo drogas con las dos víctimas, que se refirieron a sí mismos como marido y mujer.
Trueba afirmó que el tiroteo se había producido después de que la pareja intentara agredirlo sexualmente, y que disparó su arma en defensa propia.
Poco después de responder a la llamada por el tiroteo, la policía localizó a Trueba escondido cerca de una autopista y fue detenido.
La policía dice que se sigue investigando el motivo. Mientras tanto, Trueba permanece en la cárcel del condado de Dallas.
Traducción de Sara Pignatiello
