Luigi Mangione rebate pena de muerte: abogados afirman que su arresto fue un espectáculo al “estilo Marvel”

Luigi Mangione vuelve a los tribunales para una audiencia crucial en su lucha por impedir que el Gobierno de EE. UU. solicite contra él la pena de muerte por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson.

Los abogados de Mangione insisten en que las autoridades perjudicaron su caso al convertir su detención en diciembre de 2024 en un espectáculo al estilo de una “película de Marvel”, y al declarar públicamente su deseo de verlo ejecutado incluso antes de que fuera acusado formalmente.

Si eso no funciona, argumentan que el cargo que ha permitido al Gobierno federal solicitar la pena de muerte —asesinato con arma de fuego— debe ser desestimado por ser jurídicamente defectuoso.

Por otro lado, los fiscales federales afirman que los abogados de Mangione están equivocados; alegan que la acusación de asesinato es legalmente suficiente y que “la publicidad previa al juicio, incluso cuando es intensa” difícilmente constituye una crisis constitucional.

Cualquier preocupación sobre las percepciones públicas puede aliviarse interrogando cuidadosamente a los posibles jurados sobre su conocimiento del caso, según escribieron los fiscales en una presentación judicial.

open image in gallery Los abogados de Mangione han pedido a la jueza que prohíba al Gobierno utilizar ciertos objetos encontrados en una mochila durante su detención ( Cortesía de la policía )

Mangione se ha declarado inocente de los cargos federales y estatales de asesinato, que conllevan la posibilidad de cadena perpetua.

En la audiencia del viernes, la primera vez que Mangione acude a un tribunal federal de Manhattan desde su comparecencia el 25 de abril, también se espera que se aborde la petición de la defensa de excluir ciertas pruebas. La jueza de distrito Margaret Garnett ha dicho que también tiene previsto fijar una fecha para el juicio.

Las comparecencias de Mangione ante el tribunal, causa célebre para las personas molestas con el sector de los seguros de salud, han atraído a decenas de simpatizantes, algunos de los cuales visten prendas verdes o portan carteles en los que expresan su solidaridad con él.

Los abogados de Mangione han pedido al juez que prohíba al Gobierno utilizar ciertos objetos encontrados en una mochila durante su detención, argumentando que el registro fue ilegal porque la policía aún no había obtenido una orden judicial.

Entre esos objetos se incluye una pistola que, según la policía, coincidía con la utilizada para matar a Thompson, y un cuaderno en el que supuestamente describía su intención de “liquidar” a un ejecutivo del seguro médico.

Una gran pregunta es si Garnett tendrá que celebrar una audiencia separada sobre la cuestión de las pruebas, como una del caso paralelo de asesinato estatal de Mangione el mes pasado, que tomó tres semanas.

Los abogados de Mangione quieren que se celebre. Los fiscales no. Estos últimos sostienen que estaba justificado que la policía registrara la mochila para asegurarse de que no había objetos peligrosos y que la pistola, el cuaderno y otras pruebas se habrían encontrado de todos modos.

open image in gallery Simpatizantes de Luigi Mangione se reúnen fuera de la Corte Suprema de Manhattan después de una audiencia en la que se desestimaron los cargos de terrorismo contra él en el asesinato del CEO de UnitedHealth Care, Brian Thompson, el 16 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York ( Spencer Platt/Getty Images )

Thompson (50) fue asesinado el 4 de diciembre de 2024 cuando se dirigía a un hotel de Manhattan para asistir a la conferencia anual de inversores de UnitedHealth Group. En un video de vigilancia, se vio a un pistolero enmascarado disparándole por la espalda. La policía dice que en la munición estaban escritas las palabras “delay” (retrasar), “deny” (negar) y “depose” (deponer), imitando una frase utilizada para describir cómo las aseguradoras evitan pagar las reclamaciones.

Mangione (27), educado en una universidad de la Ivy League y vástago de una acaudalada familia de Maryland, fue detenido cinco días después en un McDonald's de Altoona (Pensilvania), a unos 370 kilómetros al oeste de Manhattan.

Ya ha conseguido reducir su caso estatal. En septiembre, un juez desestimó los cargos de terrorismo de Estado presentados contra él.

La fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, anunció el año pasado que estaba instruyendo a los fiscales federales para que solicitaran la pena de muerte, declarando que la pena capital estaba justificada por un “asesinato premeditado y a sangre fría que conmocionó a EE. UU”.

Los abogados de Mangione argumentan que el anuncio de Bondi (que complementó con publicaciones en Instagram y una aparición en televisión) había demostrado que la decisión estaba “basada en la política, no en las pruebas”. Añadieron que sus comentarios habían empañado el proceso del gran jurado, el cual desembocó en la inculpación del joven unas semanas más tarde.

Las declaraciones de Bondi y otras acciones oficiales, incluido un paseo coreografiado en el que agentes armados condujeron a Mangione desde un muelle de Manhattan, “han violado los derechos constitucionales y estatutarios del Sr. Mangione y han perjudicado fatalmente este caso de pena de muerte”, de acuerdo con sus abogados.

El miércoles, los fiscales federales rebatieron lo que consideraban afirmaciones “infundadas” y “engañosas” de la defensa, según las cuales la decisión de Bondi estaba viciada por su anterior trabajo como miembro de un grupo de presión para una empresa entre cuyos clientes se encuentra la matriz de UnitedHealthcare.

Traducción de Sara Pignatiello