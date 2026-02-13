DP World, el gigante mundial de la logística y el transporte propietario de P&O Ferries, destituyó a su presidente tras la publicación de los mensajes intercambiados entre él y el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

La empresa con sede en Dubái, que también opera importantes puertos de contenedores en Londres y Southampton, confirmó la destitución del sultán Ahmed bin Sulayem. Aunque la empresa no lo nombró directamente en su anuncio, declaró que Essa Kazim asumiría a partir de ahora la presidencia de DP World.

Además, Yuvraj Narayan fue nombrado director ejecutivo del grupo, encargado de dirigir la dirección futura de la empresa.

open image in gallery DP World posee importantes centros logísticos, como el puerto de Southampton ( PA )

Se produjo después de que DP World se enfrentó a una intensa presión sobre el futuro del cargo de Bin Sulayem tras la publicación de nuevos expedientes relacionados con Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia estadounidense.

Epstein murió en la cárcel en 2019 tras ser acusado de tráfico sexual.

En un correo electrónico de abril de 2009 a Sulayem, Epstein escribió: “¿Dónde estás? ¿estás bien? me encantó el video de la tortura”.

El destinatario respondió: “Estoy en China, estaré en EE. UU. la segunda semana de mayo”.

En mensajes de texto de 2007, Sulayem envió correos electrónicos a Epstein sobre sus intentos de conocer a una supermodelo.

Según otra serie de correos electrónicos obtenida por Bloomberg, escribió: “Después de varios intentos [sic] durante varios meses conseguimos encontrarnos en NY. hay un malentendido [sic] ¡ella quería algo de NEGOCIO! mientras que yo solo quería algo de S***!”.

open image in gallery Foto sin fecha de Jeffrey Epstein (derecha) cocinando con el sultán Ahmed bin Sulayem ( House Oversight Committee )

En 2015, Sulayem había sugerido visitar al financiero con su familia y le había enviado enlaces a páginas web de porno fetichista, según los archivos.

Otros correos electrónicos incluían mensajes de Bin Sulayem describiendo a mujeres, uno de los cuales incluía detalles sobre su edad, peso, altura y talla de corpiño.

Al parecer, algunos de los principales socios internacionales de la empresa, como la operación de financiación del desarrollo British International Investment, amenazaron con suspender futuras asociaciones con DP como consecuencia de ello.

El viernes, la empresa añadió: “DP World afirmó que los nuevos nombramientos apoyan su estrategia de crecimiento sostenible y refuerzan su papel en el fortalecimiento de las cadenas de suministro globales y el apoyo a la posición de Dubái como un centro líder para el comercio y la logística”.

DP World se enfrentó a las críticas de diputados y sindicatos británicos en 2022 después de que su empresa P&O Ferries despidió a 800 empleados y los sustituyó por trabajadores de agencia más baratos.

Traducción de Olivia Gorsin