Víctimas de Epstein exigen publicación de archivos faltantes en anuncio del Super Bowl: “Merecemos la verdad”

Un grupo de supervivientes de los abusos de Jeffrey Epstein aparecieron en un anuncio emitido durante el Super Bowl del domingo en el que pedían al Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) que hiciera públicos los expedientes que el Gobierno mantiene sobre el pederasta.

En el video se muestra a las ocho mujeres con la boca cubierta por manchas de marcador negro, imitando claramente los tachones de censura realizados en los archivos publicados por los abogados del DOJ.

“Después de años separadas, estamos juntas”, dicen, mostrando fotografías de cuando eran más jóvenes, de la época en que sufrieron abusos sexuales por parte del multimillonario. Añaden: “Porque todos merecemos conocer la verdad”.

“Apóyanos”, continúa el video de la organización contra la esclavitud World Without Exploitation, y concluye: “Dile a la fiscal general Pam Bondi que es hora de la verdad”.

La decisión de emitir el segmento de 40 segundos en medio del acontecimiento televisivo más visto del año en EE. UU., el partido del campeonato de la NFL entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, se tomó para garantizar la máxima difusión.

open image in gallery Varias supervivientes de los abusos de Jeffrey Epstein aparecen en un anuncio del Super Bowl en el que se pide la publicación de más archivos del Departamento de Justicia de EE. UU. sobre el famoso agresor sexual ( World Without Exploitation )

La aprobación casi unánime de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein en noviembre puso en marcha un plazo de 30 días para la publicación completa de los archivos del DOJ sobre Epstein, que murió por suicidio en su celda de una cárcel de Nueva York en agosto de 2019 mientras esperaba juicio.

Pero el Departamento solo publicó una pequeña parte de los archivos el 19 de diciembre, seguida de un segundo tramo ligeramente mayor el 23 de diciembre y, cinco semanas después, una publicación mucho mayor, consistente en tres millones de páginas de documentos, incluidos 2.000 videos y 180.000 imágenes.

Por su parte, el fiscal general adjunto Todd Blanche declaró en una rueda de prensa en la Casa Blanca en apoyo de la publicación del 30 de enero que los aproximadamente 3,5 millones de archivos publicados eran todos los que el DOJ podía poner a disposición de forma segura de los más de seis millones que tenía en su poder sin poner en peligro a las víctimas de los delitos de Epstein.

Negó que el departamento estuviera ocultando el resto para proteger a socios ricos y poderosos de Epstein, e insistió en que las censuras se habían hecho para salvaguardar a los supervivientes y evitar comprometer las investigaciones en curso.

Los miembros del Congreso podrán consultar los archivos retenidos visitando una sala privada del DOJ y accediendo a un terminal seguro a partir del lunes, según una carta obtenida por el noticiero NBC News.

open image in gallery Las supervivientes mostraron fotografías de su juventud, de la época en que sufrieron abusos sexuales por parte de Epstein ( World Without Exploitation )

Aunque el presidente Donald Trump ha insistido en que ya es hora de “pasar página” del furor en torno a Epstein, la última tanda de documentos ha inspirado una nueva indignación, en particular por los vínculos del príncipe Andrés y de Peter Mandelson, ex embajador del Reino Unido en EE. UU., con el financiero caído en desgracia.

Entre quienes apoyan la petición de los supervivientes de que se divulguen más datos en respuesta al anuncio se encuentra el líder de la minoría en el Senado de EE. UU., Chuck Schumer.

“El anuncio más importante que verán durante el Super Bowl”, escribió en X en un comentario que acompañaba al clip. Añadió: “No debemos 'pasar página' de la mayor red de tráfico sexual del mundo. Debemos exponerla. #StandWithSurvivors (apoyemos a los supervivientes)”.

Traducción de Sara Pignatiello