Los creadores de ChatGPT respondieron a las protestas por el anuncio de que permitiría a los usuarios crear “contenido erótico”.

El martes, OpenAI dijo que permitiría a ChatGPT crear contenido erótico para adultos, y anunció que también relajaría las salvaguardas que pretendían proteger la salud mental de sus usuarios.

Esto provocó protestas, ya que los usuarios sugirieron que facilitar la generación del contenido erótico creado por IA podría causar daños sociales, además de entrar potencialmente en conflicto con las pretensiones de la empresa de mejorar el mundo y solucionar sus problemas.

Ahora, su director ejecutivo, Sam Altman, intentó responder a esa indignación y afirmó que no esperaba que el anuncio de que su empresa empezaría a generar inteligencia artificial erótica para los usuarios suscitara tanto interés.

Afirmó que “no está relajando ninguna política relacionada con la salud mental” y afirmó que sigue intentando dar prioridad a la seguridad. Sin embargo, los cambios pretendían ser una forma de “dar más libertad de uso a los adultos”, dijo.

“A medida que la inteligencia artificial adquiere más importancia en la vida de las personas, una parte importante de nuestra misión consiste en dar mucha libertad a los usuarios para que la utilicen de la forma que deseen”, afirma Altman en un post publicado en X, la antigua Twitter. “Por supuesto, no se aplica de forma generalizada: por ejemplo, seguiremos sin permitir cosas que causen daño a los demás, y trataremos a los usuarios que sufran crisis mentales de forma muy diferente a los que no”.

“Sin ser paternalistas, intentaremos ayudar a los usuarios a alcanzar sus objetivos a largo plazo”.

“Pero no somos la policía moral elegida del mundo. Del mismo modo que la sociedad diferencia otros límites apropiados (las películas de calificación R, por ejemplo), queremos hacer algo parecido aquí”.

Traducción de Olivia Gorsin