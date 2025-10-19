China acusa a EEUU de un ciberataque a su centro nacional de tiempo

China acusó el domingo a la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de llevar a cabo ciberataques contra su centro nacional de tiempo, afirmando tras una investigación que cualquier daño a las instalaciones relacionadas podría haber interrumpido las comunicaciones de red, los sistemas financieros y el suministro de energía.

El Ministerio de Seguridad del Estado alegó en una publicación de WeChat que la agencia estadounidense había aprovechado vulnerabilidades en los servicios de mensajería de una marca extranjera de celulares para robar información sensible de los dispositivos del personal del Centro Nacional de Servicio de Tiempo en 2022. No especificó la marca.

La agencia estadounidense también utilizó 42 tipos de "armas especiales de ciberataque" para atacar distintos sistemas de red internos del centro e intentó infiltrarse en un sistema de sincronización clave entre 2023 y 2024, afirmó.

Dijo que tenía pruebas, pero no las proporcionó en la publicación.

El ministerio indicó que el centro de tiempo se encarga de establecer y distribuir la hora estándar de China, además de proporcionar servicios de sincronización a industrias como las comunicaciones, finanzas, energía, transporte y defensa. Añadió que había proporcionado orientación al centro para eliminar los riesgos.

"Estados Unidos está acusando a otros de lo que hace él mismo, exagerando repetidamente las afirmaciones sobre amenazas cibernéticas chinas", señaló.

En los últimos años, los gobiernos occidentales han alegado que hackers vinculados al gobierno chino han atacado a funcionarios, periodistas, corporaciones y otros. La declaración del ministerio podría aumentar las tensiones entre Washington y Beijing, sumándose a las diferencias en materia de comercio, tecnología y Taiwán.

La embajada de Estados Unidos no hizo comentarios en un primer momento.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.