Hoy termina el soporte de Windows 10 para millones de usuarios: lo que hay que saber
Cinco millones de personas en el Reino Unido deben actualizar a Windows 11 o pagar soporte extendido, o quedarán expuestas a ataques de hackers y estafas
A partir de este 14 de octubre, Microsoft dejará de ofrecer soporte técnico, actualizaciones de seguridad y mejoras de funciones para Windows 10, a una década de su lanzamiento.
Las computadoras que aún operan con este sistema seguirán funcionando, pero quedarán expuestas a nuevas amenazas como virus, malware y otros ciberataques.
“El soporte para Windows 10 ha llegado a su fin. Aunque los dispositivos seguirán funcionando,
ya no recibirán actualizaciones de seguridad de forma regular, lo que los hace más vulnerables a amenazas cibernéticas”, explicó Yusuf Mehdi, ejecutivo de Microsoft, en un comunicado oficial.
Según el último informe de StatCounter Global Stats, más del 40 % de los usuarios de Windows en todo el mundo todavía utiliza Windows 10, lo que deja a cientos de millones de computadoras en situación de riesgo.
¿Cuáles son los riesgos para los usuarios de Windows 10?
Organizaciones defensoras de los consumidores en el Reino Unido estiman que alrededor de 5 millones de personas en el país todavía utilizan dispositivos con el sistema operativo Windows 10.
De acuerdo con una encuesta reciente de Which?, una cuarta parte de esos usuarios planea seguir usándolo incluso después de que finalice el soporte oficial.
“A través de nuestra investigación, descubrimos que millones de personas podrían no estar preparadas para el fin gradual de Windows 10”, advirtió Lisa Barber, editora de Which?
“Si no tomas medidas, podrías volverte más vulnerable a hackers y estafas”.
Además del aumento en el riesgo de ciberataques, los usuarios podrían comenzar a notar fallos en el funcionamiento de sus dispositivos.
En una publicación oficial, Yusuf Mehdi, ejecutivo de Microsoft, explicó que actualizar a Windows 11 es una etapa natural en el ciclo de vida del software, necesaria para garantizar la llegada de nuevas funciones y mejoras.
“Las aplicaciones que se ejecutan en Windows 10 podrían dejar de recibir soporte, ya que la plataforma ya no tendrá actualizaciones de funciones”, indicó. “Como resultado, algunas apps podrían perder funcionalidad”.
Cómo verificar y actualizar tu sistema operativo
La actualización a Windows 11 es gratuita, pero tu computadora debe cumplir con los requisitos mínimos de hardware para poder instalarla.
“Es posible que ya hayas recibido una notificación para actualizar el sistema”, se señala en una publicación oficial de Microsoft.
Para verificar si tu PC es elegible para la actualización gratuita, sigue estos pasos: Inicio > Configuración > Actualización y seguridad > Windows Update > Buscar actualizaciones
Si tu dispositivo no es compatible con Windows 11, tienes la opción de inscribirte en el programa de Actualizaciones de Seguridad Extendidas para Consumidores (ESU) de Windows 10.
Este programa ofrece actualizaciones críticas de seguridad diseñadas para reducir el riesgo de malware y ciberataques. Sin embargo, no incluye correcciones de errores, nuevas funciones ni soporte técnico.
Las actualizaciones de seguridad extendidas (ESU) estarán disponibles hasta el 13 de octubre de 2026.
Para acceder a ellas, los usuarios de Windows 10 deben seguir el mismo proceso utilizado para comprobar la elegibilidad para Windows 11. Al ingresar a la sección Windows Update, aparecerá un enlace para inscribirse en el programa ESU si el dispositivo no cumple con los requisitos para actualizar al nuevo sistema operativo.
Traducción de Leticia Zampedri