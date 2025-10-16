Microsoft: Rusia y China usan IA para intensificar ciberataques contra EEUU

Rusia, China, Irán y Corea del Norte han incrementado drásticamente el uso de la inteligencia artificial para engañar a las personas en internet y montar ciberataques contra Estados Unidos, según una nueva investigación de Microsoft.

La empresa identificó en julio más de 200 casos de adversarios extranjeros que utilizan IA para crear contenido falso en línea, más del doble del número registrado en julio de 2024 y más de diez veces el número observado en 2023.

Los hallazgos, publicados el jueves en el informe anual de amenazas digitales de Microsoft, muestran cómo los adversarios extranjeros están adoptando tácticas nuevas e innovadoras en sus esfuerzos por convertir internet en un arma para el espionaje y el engaño.

Se dice que los adversarios de EEUU han explotado el potencial de la IA

Los adversarios de Estados Unidos, así como bandas criminales y empresas de hacking, han explotado el potencial de la IA, utilizándola para automatizar y mejorar ciberataques, difundir desinformación incendiaria y penetrar en sistemas sensibles. La IA puede traducir correos electrónicos de phishing mal redactados al inglés fluido, por ejemplo, así como generar clones digitales de altos funcionarios gubernamentales.

Las operaciones cibernéticas gubernamentales a menudo tienen como objetivo obtener información clasificada, socavar cadenas de suministro, interrumpir servicios públicos críticos o difundir desinformación. Los ciberdelincuentes, por otro lado, trabajan con fines de lucro robando secretos corporativos o utilizando ransomware para extorsionar pagos de sus víctimas. Estas bandas son responsables de la gran mayoría de los ciberataques en el mundo y, en algunos casos, han establecido asociaciones con países como Rusia.

Cada vez más, estos atacantes están utilizando IA para atacar a gobiernos, empresas y sistemas críticos como hospitales y redes de transporte, según Amy Hogan-Burney, vicepresidenta de seguridad y confianza del cliente de Microsoft, quien supervisó el informe. Mientras tanto, muchas empresas y organizaciones en Estados Unidos están sobreviviendo con defensas cibernéticas obsoletas, incluso cuando los estadounidenses expanden sus redes con nuevas conexiones digitales.

Las empresas, gobiernos, organizaciones e individuos deben tomar en serio la amenaza si quieren protegerse en medio de crecientes amenazas digitales, dijo.

“Vemos esto como un momento crucial donde la innovación avanza tan rápido”, dijo Hogan-Burney. “Este es el año en el que definitivamente debes invertir en tus fundamentos de ciberseguridad”.

EEUU es un objetivo popular

Estados Unidos es el principal objetivo de los ciberataques, con criminales y adversarios extranjeros atacando a empresas, gobiernos y organizaciones en Estados Unidos más que en cualquier otro país. Israel y Ucrania fueron los segundos y terceros objetivos más populares, mostrando cómo los conflictos militares que involucran a esas dos naciones se han trasladado al ámbito digital.

Rusia, China e Irán niegan utilizar operaciones cibernéticas para espionaje, interrupción y desinformación. China, por ejemplo, dice que Estados Unidos está tratando de “difamar” a Beijing mientras lleva a cabo sus propios ciberataques.

Corea del Norte ha sido pionera en un esquema en el que utiliza personas de IA para crear identidades estadounidenses que les permiten postularse para trabajos tecnológicos remotos. El gobierno autoritario de Corea del Norte se queda con los salarios, mientras que los hackers utilizan su acceso para robar secretos o instalar malware.

Es el tipo de amenaza digital que enfrentará a más organizaciones estadounidenses en los próximos años, ya que los programas de IA sofisticados facilitan a los actores malintencionados el engaño, según Nicole Jiang, CEO de Fable, una empresa de seguridad con sede en San Francisco que utiliza IA para detectar empleados falsos. La IA no solo es una herramienta para los hackers, sino también una defensa crítica contra los atacantes digitales, señaló Jiang.

“El ciberespacio es un juego del gato y el ratón”, dijo. “Acceso, datos, información, dinero: eso es lo que buscan”.

_____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.