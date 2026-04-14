Las personas que hayan usado un teléfono Android desde 2017 podrían recibir una parte de la indemnización de 135 millones de dólares que acordó pagar Google.

El pago surge de una demanda presentada contra la compañía, que acusó al gigante tecnológico de hacer que su sistema operativo Android enviara información a Google sin el consentimiento de los usuarios.

Según la demanda, estas transferencias ocurrían en segundo plano y sin aviso, incluso cuando los teléfonos estaban inactivos.

Aunque estos envíos podían realizarse cuando los dispositivos estaban conectados a Wi-Fi, también ocurrían a través de redes móviles, lo que, según los demandantes, implicaba un consumo de datos celulares sin conocimiento de los usuarios.

Pese a negar irregularidades, Google aceptó pagar 135 millones de dólares. En paralelo, una demanda similar en California se cerró con un acuerdo aún mayor: 350 millones.

Algunos usuarios de teléfonos Android desde 2017 podrían calificar para un acuerdo de US$135 millones ( AFP/Getty )

Para acogerse al acuerdo, los consumidores deben residir en Estados Unidos y haber utilizado un dispositivo Android con un plan de datos móviles desde el 12 de noviembre de 2017, siempre que no hayan participado en el acuerdo previo en California.

Se estima que cerca de 100 millones de personas cumplen los requisitos. Según el administrador del acuerdo, la audiencia de aprobación final está prevista para el 23 de junio.

Si se aprueba, los fondos se destinarán a compensar a los usuarios elegibles y a cubrir los honorarios legales y las costas judiciales.

Los pagos se realizarán de forma electrónica, aunque por ahora no está claro cuánto recibirá cada beneficiario.

El administrador del acuerdo indicó que los usuarios incluidos ya recibieron una notificación por correo postal o electrónico.

Quienes tengan dudas sobre su elegibilidad pueden comunicarse con el administrador del acuerdo al 1-844-655-4255.

Traducción de Leticia Zampedri