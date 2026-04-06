Samsung cierra su app de mensajes de texto y aconseja cambiar a Google

Samsung ha anunciado que su aplicación de mensajería de texto, Samsung Messages, dejará de funcionar a partir de julio, según una comunicación en su sitio web de Estados Unidos.

La compañía insta a los usuarios de smartphones Samsung a migrar a Google Messages para garantizar una "experiencia de mensajería coherente en Android".

Cabe recordar que todos los dispositivos Samsung Galaxy operan bajo el sistema operativo Android de Google.

Para facilitar la transición, el sitio web de Samsung detalla los pasos para descargar Google Messages desde la Play Store, en caso de no tenerla instalada, y establecerla como aplicación predeterminada. Adicionalmente, algunos usuarios podrían recibir una notificación directamente en la aplicación que los guiará a través del proceso de configuración.

open image in gallery Samsung sostiene que cambiar a Google Messages dará a los usuarios acceso a actualizaciones como las funciones más recientes de inteligencia artificial de Gemini ( Foto AP/Haven Daley )

Samsung sostiene que cambiar a Google Messages dará a los usuarios acceso a actualizaciones como las funciones más recientes de inteligencia artificial de Gemini, de Google —que incluye una función experimental llamada “Remix” para generar imágenes durante las conversaciones y sugerencias de respuesta impulsadas por IA—, así como la capacidad de compartir fotos de mayor calidad entre dispositivos Android y Apple iOS mediante mensajes con RCS habilitado.

Los usuarios de sistemas operativos Android más antiguos (Android 11 o anteriores) no se verán afectados por el fin de Samsung Messages, señaló la empresa. Para comprobar qué sistema operativo Android tiene en un dispositivo Samsung, abra la aplicación de ajustes, haga clic en “información del software” y desplácese hasta “versión de Android”.

Mientras tanto, los propietarios de la más reciente línea Galaxy 26 de Samsung y de otros teléfonos más nuevos no pueden descargar hoy la aplicación Samsung Messages desde Galaxy Store.

La empresa indicó que, después de que se descontinúe oficialmente en julio, ningún dispositivo podrá volver a descargar Samsung Messages. Samsung manifestó que los usuarios pueden revisar su aplicación para conocer la fecha exacta en la que el servicio quedará fuera de línea.

Fuera de Estados Unidos, Samsung no indicó si sus indicaciones para Samsung Messages eran las mismas a nivel mundial.