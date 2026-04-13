El uso de IA en el trabajo crece, pero muchos empleados aún no la usan, según un sondeo

Más trabajadores estadounidenses están experimentando con la inteligencia artificial en sus empleos, pero el escepticismo sigue estando muy extendido.

Un nuevo sondeo de Gallup concluye que, si bien más empleados usan la IA con frecuencia en su trabajo, ha aumentado la preocupación de que las nuevas tecnologías reemplacen sus empleos. Muchos trabajadores que no usan IA dicen que prefieren trabajar sin ella, tienen objeciones éticas a la tecnología o les preocupa la privacidad de los datos.

El sondeo, realizado en febrero, apunta a una divergencia en la manera en que la IA está transformando los lugares de trabajo en Estados Unidos. Algunos consideran que supone un cambio radical para la productividad y la eficiencia, mientras que otros les inquietan sus posibles impactos negativos.

El trabajador social Scott Segal comentó que usa la IA con regularidad para encontrar información que ayude a conectar a sus pacientes ancianos y vulnerables con recursos de atención médica en el norte de Virginia. Aunque sabe que la conexión humana y el cuidado que aporta a ese trabajo son importantes, también cree que la IA pronto podría reemplazarlo.

“Me estoy preparando”, manifestó Segal, de 53 años. “Creo que todos los que trabajan en un campo u oficio reemplazable deberían prepararse”.

La mayoría de los trabajadores que usan IA reportan aumentos de productividad

Aproximadamente 3 de cada 10 empleados son usuarios frecuentes de IA en sus trabajos, lo que significa que la usan a diario o unas cuantas veces por semana. Cerca de 2 de cada 10 son usuarios poco frecuentes, y utilizan herramientas de IA en el trabajo unas cuantas veces al mes o unas cuantas veces al año.

El sondeo de Gallup encontró que alrededor de 4 de cada 10 trabajadores dicen que su organización ha adoptado herramientas o tecnología de IA para mejorar las prácticas organizacionales. Cerca de dos tercios de esos trabajadores afirman que la IA ha tenido un impacto “extremadamente” o “algo” positivo en su productividad y eficiencia individuales en el trabajo.

Los trabajadores que usan IA en funciones de gestión tienen más probabilidades de decir que la tecnología ha sido al menos “algo” positiva para su productividad, en comparación con quienes no ocupan puestos de liderazgo. Cerca de 7 de cada 10 líderes que usan IA al menos unas cuantas veces al año dicen que la IA los ha hecho más eficientes en el trabajo, frente a poco más de la mitad de quienes no tienen personal a su cargo.

La abogada laboralista Elizabeth Bloch, de Baton Rouge, Luisiana, señaló que usa ChatGPT para ayudar a “redactar cartas o correos electrónicos de manera diplomática porque es una profesión muy adversarial y a veces uno se acalora”.

Las herramientas de IA parecen aportar un mayor beneficio a trabajadores en puestos de gestión, atención médica y tecnología que a quienes tienen empleos de servicios. Cerca de 6 de cada 10 empleados en esos campos que usan IA dicen que ha aumentado su productividad al menos “algo”, frente al 45% de quienes la usan en empleos de servicios.

Por qué algunos empleados no usan IA

Incluso cuando las empresas ponen herramientas de IA a disposición, no hay garantía de que los empleados las adopten. Cerca de la mitad de los empleados en Estados Unidos usan IA sólo una vez al año o no la usan en absoluto, según el estudio de Gallup.

Bloch explicó que ha intentado usar IA para investigación jurídica, pero considera que es propensa a las alucinaciones, es decir, a inventar información falsa, incluso cuando se usan herramientas de IA diseñadas específicamente para trabajo legal. Le preocupa que a otros abogados a los que ya se les daba mal encontrar y citar jurisprudencia relevante “se les va a dar mal usar IA, porque no estás usando los prompts correctos”, es decir, que no formulan adecuadamente la petición para el sistema, lo que llevaría a que los jueces los sancionen por citas falsas.

Entre los trabajadores que tienen herramientas de IA disponibles en su empresa y no las usan, el 46% dice que es porque prefiere seguir haciendo su trabajo como lo hace ahora. Cerca de 4 de cada 10 no usuarios que tienen IA disponible informan que se oponen éticamente a la IA, les preocupa la privacidad de los datos o no creen que la IA pueda ser útil para el trabajo que realizan.

Aproximadamente una cuarta parte de estos no usuarios que tienen herramientas de IA disponibles dicen que han usado IA en el trabajo y no les resulta útil, mientras que cerca de 2 de cada 10 dicen que no se sienten preparados para usar la IA de manera eficaz.

Thuy Pisone, administradora de contratos en Maryland para una empresa que trabaja con el gobierno federal, contó que usa IA semanalmente para tareas rutinarias, pero la ha evitado para cosas que ya puede hacer perfectamente bien.

“He escuchado de mis colegas que podríamos usar IA para armar nuestras diapositivas de PowerPoint”, dijo Pisone. “Tengo un poco de sesgo en el sentido de que, bueno, yo puedo armar mis propios PowerPoint. No necesito ayuda porque me tomó tiempo perfeccionar mi habilidad”.

Más trabajadores se preocupan por que la nueva tecnología quite empleos

Aunque esta fue una razón menos frecuente para prescindir de la IA en el trabajo, el sondeo también encontró que los trabajadores en Estados Unidos están cada vez más preocupados por ser desplazados de un empleo por nuevas tecnologías.

Cerca de 2 de cada 10 —el 18%— de los trabajadores en Estados Unidos— dicen que es “muy” o “algo” probable que su empleo actual sea eliminado en los próximos cinco años debido a nueva tecnología, automatización, robots o IA. Eso sube desde el 15% en 2025. Las personas que trabajan en empresas que han adoptado IA tienen aún más probabilidades de preocuparse de que su empleo sea eliminado: el 23% considera que esto es al menos “algo” probable en los próximos años.

Un sondeo de Fox News realizado en marzo encontró que cerca de 6 de cada 10 votantes registrados creen que la IA eliminará más empleos de los que creará en los próximos cinco años. Solo alrededor de 1 de cada 10 espera que cree más puestos, y cerca de un tercio dice que es demasiado pronto para saberlo. Cerca de 7 de cada 10 votantes empleados dicen que están “no muy” o “nada” preocupados de que su empleo actual pueda ser eliminado por la IA.

Segal, el trabajador social en Virginia, explicó que su plan alternativo si la IA lo reemplaza es iniciar un nuevo “servicio de acompañamiento para atención médica” que escolte físicamente a los pacientes de una cita a otra, especialmente cuando han sido sedados y no tienen familiares u otras personas que los recojan.

“No creo que eso sea algo que vaya a ser reemplazado quizá en otros 10 o 15 años, hasta que los robots tengan cuerpos con IA”, expresó Segal. “Sí creo que la IA va a desplazar las funciones laborales de la mayoría de las personas y me pregunto de qué vivirá la gente en ese momento”.

Mientras tanto, ha estado pidiendo a chatbots de IA que le ayuden a elaborar estrategias para ahorrar para su jubilación.

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Las encuestas trimestrales de Gallup sobre la fuerza laboral se realizaron con una muestra aleatoria de adultos de 18 años o más que trabajan a tiempo completo y a tiempo parcial para organizaciones en Estados Unidos y que son miembros del Gallup Panel de Gallup, basado en probabilidades. La encuesta más reciente, de 23.717 adultos empleados en Estados Unidos, se realizó del 4 al 19 de febrero de 2026. El margen de error de muestreo para todos los encuestados es de más o menos 0,9 puntos porcentuales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.