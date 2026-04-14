Ejecutivo de Tesla cree que su fábrica de Shanghái ayudará a producir robots en masa

Las operaciones de una fábrica de Tesla inc. en Shanghái ayudarán a resolver los desafíos para lograr la producción en masa de los robots humanoides de la compañía, según dijo el martes un directivo de la firma, mientras el gigante estadounidense de los vehículos eléctricos vira hacia la robótica.

Wang Hao, vicepresidente de Tesla, comentó que las instalaciones de Shanghái, al igual que otras fábricas de Tesla, contribuirán después de que la empresa entre en una era de robots.

El directivo, quien también es presidente de Tesla China, explicó a periodistas durante una visita organizada por el gobierno a una de sus fábricas en Shanghái que el director general Elon Musk señaló en una ocasión que producir a gran escala es un desafío crucial en la fabricación de robots humanoides.

Wang expresó que considera que el brazo manufacturero de Shanghái “es una llave de oro para resolver este desafío”, pero no precisó cómo la operación respaldará el negocio de robótica de la empresa.

Musk ha instado a los inversionistas a centrarse menos en las ventas de autos y más en lo que él considera un prometedor futuro de inteligencia artificial, con robotaxis que transporten a millones en autos sin conductores, o incluso sin volantes, y robots que rieguen plantas y cuiden a padres ancianos.

Musk subrayó antes ese giro al anunciar que Tesla había decidido poner fin a la producción de dos modelos de autos más antiguos, S y X, en el segundo trimestre y convertir una fábrica en Fremont, California, para producir en su lugar sus robots Optimus.

El grupo de investigación y asesoría tecnológica Omdia, con sede en Londres, indicó que Tesla distribuyó menos de 500 robots inteligentes y de propósito general en 2025. Aun así, la empresa está entre los proveedores que exhibieron avances líderes en la industria en capacidades de IA, señaló el informe.

Tesla ingresó al mercado de la China continental en 2013 y la fábrica de la que habló Wang entregó los primeros vehículos de la compañía fabricados en China a finales de 2019. La planta entregó 851.000 vehículos eléctricos en 2025, lo que supuso más de la mitad de las entregas globales totales de Tesla ese año.

Una fábrica aparte comenzó la producción en Shanghái en 2025, lo que marcó el lanzamiento por parte de la firma de la fabricación comercial de almacenamiento de energía en China.

___

Leung informó desde Hong Kong. La productora de video Olivia Zhang contribuyó a este informe. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.