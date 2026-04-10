Acuerdo tecnológico promueve conversaciones entre periodistas y seguidores

La ambientalista Christine Holland sigue de cerca las historias de la periodista Tiffany Higgins desde la región del río Amazonas y con frecuencia le envía comentarios y preguntas. Higgins respondió esta semana a un mensaje sobre su reportaje acerca de la comunidad artística brasileña enviándole a Holland un extenso video personal.

Han convertido la habitual conversación unidireccional entre un periodista y un consumidor en una de ida y vuelta, y un acuerdo anunciado el viernes indica que es mucho más probable que eso ocurra en el futuro.

La empresa de noticias Noosphere, con sede en Nueva York, firmó un acuerdo de licencia plurianual con la emisora británica Sky News para poner a disposición su tecnología, que facilita ese tipo de conexiones a través de una aplicación. Sky anunció de inmediato que comenzaría a experimentar con su uso para sus expertos en defensa y seguridad, y prometió “una experiencia dedicada diseñada expresamente para audiencias altamente comprometidas”.

El principio de todo esto: dar a las audiencias acceso, no solo a las noticias, sino también a quienes las reportan.

Otras empresas para acuerdos similares

La fundadora de Noosphere, la ex corresponsal de guerra Jane Ferguson, comentó que está en conversaciones con algunas empresas de noticias con sede en Estados Unidos sobre acuerdos similares.

“Conseguir el respaldo de la industria es realmente especial para nosotros”, afirmó. “Ha tardado mucho en llegar el momento en que estén listos para un cambio de este nivel”.

La empresa de Ferguson, con dos años de existencia, alberga a cerca de una veintena de periodistas, entre ellos el exmoderador de “Meet the Press” de NBC Chuck Todd y el experiodista de CNN Chris Cillizza, que trabajan casi como contratistas independientes. Se especializan en un estilo de reporteo más personal desde todo el mundo, y parte de eso consiste en ponerse a disposición de quienes siguen su trabajo.

Holland, una ejecutiva de marketing jubilada de Menlo Park, California, contó que ha intercambiado mensajes con Higgins varias veces, a menudo mediante mensajes de texto en la aplicación de Noosphere. Considera que eso aporta un vínculo personal a las historias, como si el periodista les hablara a ellos a través de su trabajo. Durante años, una queja común sobre las noticias televisivas es que da la sensación de que cuentan historias “desde las alturas”.

“Con esto, estoy mucho más inclinada a mantenerme leal” a la periodista y al medio de noticias, expresó.

Eso probablemente sea música para los oídos de los ejecutivos de noticias que pasan incontables horas buscando maneras de combatir la caída de la audiencia o del número de lectores. El auge de periodistas que se independizan en Substack o YouTube, algunos de los cuales ofrecen a los suscriptores acceso personal a cambio de un pago, muestra el atractivo para los consumidores de la “autenticidad” de sentir que los periodistas les informan directamente, señaló Ferguson.

“Ya es muy difícil saber qué está escrito siquiera por un ser humano”, dijo Holland. “De verdad aprecio que haya un ser humano real detrás de la historia”.

Una oportunidad para sentirse más conectado con las noticias

Mike Varga, un empresario jubilado que vive cerca de Tampa, Florida, comentó que está acostumbrado a no recibir respuesta o a obtener contestaciones de trámite cuando escribe a organizaciones de noticias o a políticos. Pero Todd le envió un breve video de “gracias” cuando Varga lo felicitó por una historia sobre aranceles. Varga le escribió a Ferguson después de que ella hiciera un reportaje sobre el fallecido fotógrafo de guerra británico Paul Conroy, y ella lo invitó a una reunión de grupo focal sobre Noosphere.

Eso le hace sentirse más conectado con el lugar al que recurre para informarse. “Es un poco sorprendente que más organizaciones de medios no hagan eso”, manifestó Varga.

Cuando un consumidor se suscribe a Noosphere para seguir el trabajo de un periodista específico, esa persona recibe una parte de la cuota de suscripción en un acuerdo de reparto de ingresos. Ese enfoque empresarial no forma parte de lo que Noosphere le vende a una emisora como Sky, pero darles a sus periodistas más independencia podría ser una forma de ahorrar dinero y “no perderlos frente a YouTube”.

Mientras tanto, algunos periodistas de medios tradicionales anhelan más independencia, pero les asusta quedarse totalmente solos y aún valoran la plataforma que puede ofrecer una gran empresa, explicó. Esto representa un posible punto intermedio.

“Vemos mucho apetito por acuerdos como este”, afirmó. “Estamos muy interesados y esperamos con ganas expandirnos al mercado de Estados Unidos”.

Ferguson y Sky News no ofrecieron detalles financieros de su acuerdo, ni Noosphere ha dicho públicamente cuántos suscriptores tiene.

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David Bauder escribe para AP sobre la intersección entre los medios y el entretenimiento. Sígalo en http://x.com/dbauder y https://bsky.app/profile/dbauder.bsky.social.