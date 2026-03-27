Google afirma que el “apocalipsis cuántico”, que podría quebrar la seguridad de internet tal como la conocemos, llegará antes de lo que había previsto.

Durante años, los expertos en informática estuvieron preocupados de que, una vez que se presenten ordenadores cuánticos funcionales, estos podrían destruir fácilmente el cifrado que actualmente protege nuestra información mientras viaja por Internet.

El cifrado actual se basa en cálculos complejos que ni siquiera las computadoras más potentes pueden descifrar. Sin embargo, se espera que las computadoras cuánticas introduzcan nuevos tipos de procesamiento que les permitan explicar misterios científicos y sortear las protecciones actuales que salvaguardan nuestros chats privados e información clasificada.

Los expertos incluso advirtieron sobre la posibilidad de ataques de "almacenamiento inmediato y descifrado posterior", en los que los delincuentes podrían robar información hoy y conservarla hasta que las computadoras cuánticas sean capaces de descifrarla y convertirla en algo valioso, lo que hace que la amenaza sea aún más urgente.

Ese acontecimiento fue denominado el “apocalipsis cuántico” y los expertos en seguridad dedicaron los últimos años a trabajar en la “criptografía postcuántica” o PQC, que permitiría que la información permaneciera segura incluso cuando se construyan esas potentes computadoras.

Ahora, Google afirma que los avances en la computación cuántica, incluyendo nuevo hardware y mejor tecnología para controlarla, implican que se fijó el año 2029 como fecha límite para migrar a la computación cuántica de potencia (PQC).

“Como pioneros en computación cuántica y PQC, es nuestra responsabilidad predicar con el ejemplo y compartir un cronograma ambicioso”, escribió la compañía en un comunicado. “Al hacerlo, esperamos brindar la claridad y la urgencia necesarias para acelerar las transiciones digitales, no solo para Google, sino también para toda la industria”.

Traducción de Olivia Gorsin