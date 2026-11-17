Cientos de sitios web populares fueron el blanco de un ciberataque cuyo objetivo es robar criptomonedas e infectar iPhones, según los investigadores.

La infección trastocó los sitios web de importantes organizaciones globales, entre ellas HSBC, Zoom, IKEA, Equifax, Salesforce, BBC y CNN.

El investigador de seguridad Scott Helme informó que se distribuyó código JavaScript malicioso a los visitantes de 178 sitios web de organizaciones que utilizan Optimizely, una plataforma de optimización web basada en inteligencia artificial que tiene como objetivo gestionar y mejorar la presencia en línea de las empresas.

El código malicioso pretendía desviar las transacciones de criptomonedas a la billetera del atacante, extraer los datos de las tarjetas de crédito, capturar cookies y capturas de pantalla, e instalar código malicioso en dispositivos iOS.

“Esto es asombroso”, escribió el Sr. Helme en una serie de publicaciones dirigidas a X.

“Se trata de sitios que todos aquí conocen y utilizan. Por lo visto, los usuarios de criptomonedas eran el objetivo principal, a juzgar por el malware”.

Se recomienda a los usuarios de iPhone que actualicen su software iOS ( iStock/Getty Images )

En un informe que detalla el problema, el investigador proporcionó una lista completa de todas las organizaciones afectadas, aunque advirtió que la cifra podría ser mayor.

También ofreció consejos a los afectados, instando a las organizaciones a revisar quién tiene acceso a sus cuentas de Optimizely y a comunicar a los clientes si les distribuyeron software malicioso.

Se recomendó a todos los usuarios de internet que visitaron un sitio web afectado el lunes 16 de noviembre que actualizaran su iPhone o iPad a iOS 18.7.3 o posterior, o a iOS 26.3 o posterior.

También se les advirtió que revisaran cualquier transferencia de criptomonedas realizada ese día y que estuvieran atentos a los extractos de sus tarjetas si habían pagado con tarjeta en alguno de los sitios afectados.

La empresa de ciberseguridad HudsonRock confirmó haber descubierto evidencia de que se distribuyó código infectado a los visitantes del sitio web. Aún no está claro si el código fue explotado con éxito ni el alcance de los daños.

Salesforce comunicó que está investigando modificaciones no autorizadas de scripts y que desactivó Optimizely como medida de precaución.

Equifax dejó de utilizar el servicio tras una investigación que no halló ninguna brecha en sus sistemas.

Optimizely, Apple, Zoom, HSBC, CNN e IKEA no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Traducción de Olivia Gorsin