Una interrupción del sistema que duró más de 90 minutos obligó a United Airlines a retrasar los vuelos de salida el lunes, apenas días después de que una falla en la red de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) provocó la suspensión de vuelos a nivel nacional.

United, con sede en Chicago, informó en un comunicado tras la interrupción que los aviones que ya estaban en el aire y los vuelos de su red regional, United Express, no se vieron afectados. La aerolínea también dijo que “no hay indicios de que se trate de un problema relacionado con ciberseguridad”.

La aerolínea ofreció disculpas en redes sociales a sus clientes por las molestias ocasionadas. Resolvió el problema aproximadamente una hora y 40 minutos después de que los pilotos comenzaron a reportar las fallas a los controladores de tráfico aéreo.

United no dio a conocer detalles sobre los sistemas afectados, pero los pilotos dijeron a los controladores de tráfico aéreo que el problema estaba relacionado con un sistema que les ayuda a determinar el peso final de un avión.

Antes de cada salida, los pilotos usan software de desempeño, a menudo en una tableta en la cabina, para comprobar que la aeronave pueda despegar de manera segura bajo las condiciones existentes del clima y de la pista. Los cálculos previos al vuelo incluyen el peso de la aeronave junto con información sobre el combustible, el equipaje, la carga y los pasajeros que el avión transporta.

La información también se utiliza para guiar el sistema de piloto automático y las decisiones que toman los pilotos, dijo el experto en seguridad de la aviación Steve Arroyo.

“Es extremadamente importante tener todos estos números exactos y precisos”, dijo Arroyo, quien voló para United. “Los pilotos usan esa información para establecer guía y rendimiento para sus vuelos desde el despegue hasta el aterrizaje”.

Arroyo dijo que ha visto problemas con el sistema de peso y balance antes en su carrera, pero que la aerolínea hizo lo correcto al retrasar los vuelos para garantizar la seguridad.

Hace años, los pilotos solían hacer todos esos cálculos de peso manualmente con lápiz y papel y luego transmitir los números por radio, pero hoy todo se calcula electrónicamente y luego se carga en las computadoras del avión.

En agosto de 2025, United dejó en tierra aviones en los principales aeropuertos de Estados Unidos, retrasando más de 1.000 vuelos debido a una interrupción de varias horas de un sistema llamado Unimatic, que almacena información de vuelos que se alimenta a otros sistemas, incluidos los que calculan el peso y balance y rastrean los tiempos de vuelo.

United dijo en respuesta a un mensaje de The Associated Press que no tenía más información que proporcionar sobre si el mismo sistema se vio afectado por la interrupción del lunes.

Además, una grabación publicada el lunes en la aplicación ATC mostraba a un piloto de United en Houston mientras solicitaba permiso a la torre de control para permanecer en la puerta de embarque hasta que el sistema volviera a funcionar. La aplicación combina transmisiones de radio de control de tráfico aéreo en vivo con seguimiento visual de aeronaves en tiempo real.

El sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware mostró a United con unos 600 vuelos retrasados la tarde del lunes, aunque no estaba claro cuántos estaban directamente relacionados con la interrupción del sistema .

El problema informático de United es apenas el más reciente colapso tecnológico de alto perfil en los últimos días.

Horas antes, miles de personas informaron que no podían acceder a sus cuentas en línea en varios de los principales bancos de Estados Unidos, después de que JPMorgan Chase tuvo un problema técnico.

El viernes, la FAA ordenó que todos los vuelos permanecieran en tierra porque un nuevo enrutador falló y saturó el envejecido sistema de control de tráfico aéreo.

Además, el jueves, un día antes, Microsoft experimentó una interrupción importante de su servicio de correo electrónico Outlook. La empresa tecnológica informó el sábado que los servicios se restablecieron por completo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.