Nos guste o no, la tecnología está presente en casi todos los aspectos de nuestra vida cotidiana: desde revisar el correo electrónico al llegar al trabajo hasta tomar un vuelo en plena temporada de vacaciones o consultar el saldo de nuestra cuenta bancaria desde el celular. Estas herramientas digitales nos permiten gestionar buena parte de nuestra vida con solo tocar una pantalla, pero basta con que falle un simple cable de cobre para que todo se vuelva un caos.

En la última semana, millones de usuarios de Microsoft en todo el mundo perdieron el acceso a sus servicios de oficina en línea y miles de viajeros quedaron varados después de que una falla técnica afectara el sistema de control del tráfico aéreo de Estados Unidos. A estos incidentes se sumaron las dificultades de los clientes de varios de los principales bancos del país para acceder a sus cuentas en línea.

Ante esta sucesión de fallas tecnológicas, Danielle Lemons, vicepresidenta de operaciones de DirecTech Connect, una empresa de tecnología de la información con sede en Nashville, señaló a The Independent que la población debería estar lo suficientemente preocupada como para “prepararse”, pero no para entrar en pánico.

“La verdadera lección es que muchos servicios que parecen independientes dependen, sin que lo notemos, de un mismo grupo reducido de proveedores. Cuando uno de ellos falla, el correo electrónico, las herramientas para compartir archivos, el acceso a las cuentas e incluso los sistemas telefónicos pueden dejar de funcionar al mismo tiempo, porque todos comparten la misma infraestructura”, explicó Lemons.

open image in gallery En la última semana, millones de usuarios de Microsoft en todo el mundo perdieron el acceso a sus servicios en línea y miles de viajeros quedaron varados tras una falla técnica en el sistema de control del tráfico aéreo de Estados Unidos. Ahora, los clientes de varios de los principales bancos del país tienen dificultades para acceder a sus cuentas en línea ( Getty Images )

Por su parte, Gabrielle Hempel, estratega de operaciones de seguridad de Exabeam, una empresa de ciberseguridad con sede en Colorado, señaló a The Independent que las recientes interrupciones del servicio son “un importante recordatorio” de que nuestra forma de entender los riesgos tecnológicos debe evolucionar a la par de los sistemas que desarrollamos.

“Hemos aprendido a hablar de ciberseguridad en términos de atacantes, vulnerabilidades y filtraciones de datos, pero eso es solo una parte del problema. Los cambios mal implementados, las fallas en sistemas interdependientes y la infraestructura obsoleta pueden provocar interrupciones de la misma magnitud”, explicó Hempel.

En esa misma línea, Fran Villalba Segarra, fundador y director ejecutivo de Internxt, una empresa de ciberseguridad con sede en España, advirtió sobre los riesgos de una sociedad cada vez más dependiente de la tecnología.

“El verdadero motivo de preocupación no es una amenaza en particular, sino el hecho de que nuestra economía digital se ha vuelto tan interconectada que un error aislado de software, una falla en una base de datos o un problema de enrutamiento pueden provocar interrupciones de gran alcance que afectan de inmediato a millones de personas”, señaló a The Independent.

“Estamos entrando en una era de mayor fragilidad digital, en la que la frecuencia de estas interrupciones refleja hasta qué punto la sociedad moderna depende de sistemas informáticos complejos y en constante actualización”, agregó el experto.

open image in gallery La experta en ciberseguridad Gabrielle Hempel advirtió que las recientes interrupciones de servicios son un importante recordatorio de que nuestra forma de entender los riesgos tecnológicos debe evolucionar a la par de los sistemas que desarrollamos ( Getty Images )

La interrupción de los servicios de Microsoft comenzó en plena jornada laboral del jueves, cuando millones de personas revisaban sus correos electrónicos en Outlook o participaban en reuniones virtuales a través de Teams. Aunque algunos usuarios se tomaron la situación con humor y compartieron videos en redes sociales celebrando una pausa inesperada en el trabajo, el incidente puso en evidencia hasta qué punto las empresas, los gobiernos y los servicios públicos dependen de la tecnología.

Microsoft pidió disculpas por lo ocurrido y aseguró que la falla no estaba relacionada con ciberataques ni con agentes de inteligencia artificial.

“El incidente se originó por un problema en una actualización previa de la capacidad de la red, que salió a la luz tras una modificación reciente. Hemos resuelto la causa del problema y seguimos restableciendo el servicio para los clientes y las regiones que aún están afectados”, informó la compañía el viernes en X. Los servicios se restablecieron por completo el sábado.

Para Sharon Martin, directora de Innovación Interna de Huntress, una empresa de ciberseguridad con sede en Maryland, el riesgo radica en la concentración de los servicios tecnológicos en manos de unos pocos proveedores. “Cuando las grandes organizaciones dependen de los mismos proveedores, una falla deja de ser el problema de una sola empresa”, explicó a The Independent.

“Microsoft estuvo fuera de servicio durante un día la semana pasada y las empresas de todo el mundo tuvieron que buscar alternativas para seguir trabajando”, agregó Martin. “Es como una ciudad con un solo puente. Nadie se da cuenta de que eso es un problema hasta que comienzan las obras y nadie puede salir. No es culpa del gobierno local; lo que pasa es que no hay una solución fácil”.

open image in gallery La falla de Microsoft comenzó en plena jornada laboral del jueves, cuando millones de personas revisaban sus correos electrónicos en Outlook o participaban en reuniones virtuales a través de Teams. Aunque algunos celebraron la posibilidad de tomarse un descanso del trabajo, el incidente puso en evidencia hasta qué punto las empresas, los gobiernos y los servicios públicos dependen de la tecnología ( Getty Images )

Las aerolíneas, que ya se habían visto afectadas por la falla de Microsoft, recibieron la orden de la Administración Federal de Aviación (FAA) de suspender los despegues en todo el país. El problema se produjo después de que un contratista reemplazara un antiguo cable de cobre por uno de fibra óptica en una instalación de comunicaciones por radio en El Dorado, Arkansas.

Nick Reese, profesor del Centro de Asuntos Globales de la Universidad de Nueva York y exdirector de políticas de tecnologías emergentes del Departamento de Seguridad Nacional, explicó a The Independent que el incidente puso de manifiesto la fragilidad de los sistemas que sostienen los servicios esenciales del país.

“La suspensión de vuelos en todo Estados Unidos por parte de la FAA es una medida muy poco habitual. Aunque muchos pensaron de inmediato en un ciberataque o en un incidente relacionado con la inteligencia artificial, la verdadera lección tiene que ver con la resiliencia de nuestros sistemas”, señaló.

“El sistema de tráfico aéreo es apenas un ejemplo de las numerosas infraestructuras vulnerables de las que dependemos para contar con servicios esenciales. El uso de equipos obsoletos, que debieron reemplazarse hace años, aumenta la fragilidad de estos sistemas y nos expone a diversos riesgos, desde fallas técnicas hasta posibles ataques en el futuro”, agregó Reese.

El experto también advirtió que la interrupción dejó en evidencia ante posibles atacantes lo fácil que sería provocar una disrupción a gran escala en Estados Unidos, con consecuencias para personas de todo el mundo. “Este incidente debería servir como un llamado de atención sobre la necesidad de fortalecer nuestros sistemas y reemplazar la infraestructura obsoleta, incluso si eso supone una inversión considerable”, concluyó.

open image in gallery Las aerolíneas, que ya se habían visto afectadas por la falla de Microsoft, recibieron el viernes la orden de la Administración Federal de Aviación de suspender todos los despegues tras un problema técnico que surgió cuando un contratista reemplazó un antiguo cable de cobre por uno de fibra óptica en una instalación de comunicaciones por radio en El Dorado, Arkansas ( Getty Images )

La suspensión de despegues en todo el país se prolongó durante más de cuatro horas el viernes. Según el sitio de seguimiento aéreo FlightAware, más de 7.000 vuelos nacionales e internacionales con origen o destino en Estados Unidos sufrieron retrasos, mientras que más de 9.000 fueron cancelados ese día.

“Vi a un par de personas llorando”, contó Chad Brightbill, quien viajaba desde el Aeropuerto Internacional Patrick Leahy de Burlington, en Vermont, al medio local WPTZ. Por su parte, Maritza Brummer, una pasajera del Aeropuerto Internacional Sunport de Albuquerque, expresó su preocupación en declaraciones a KOAT: “Tengo que regresar a casa con mi familia, así que estoy un poco preocupada. Me pregunto qué está pasando”.

En medio del caos aéreo, el presidente Donald Trump responsabilizó a su antecesor demócrata, Joe Biden. “El Gobierno de Biden fue un desastre para la FAA. Todo lo que hicieron salió mal. Gastaron enormes sumas de dinero de manera irresponsable y terminaron por empeorar un sistema que ya era antiguo y deficiente”, escribió el domingo en Truth Social.

open image in gallery Miles de clientes de importantes bancos, entre ellos JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Capital One y Wells Fargo, así como de la plataforma de pagos entre particulares Zelle, reportaron dificultades para acceder a sus cuentas en línea el lunes ( Getty Images )

Después de varios días marcados por fallas tecnológicas, una nueva interrupción de servicios ha generado preocupación. El lunes, miles de clientes de los principales bancos de Estados Unidos, entre ellos JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Capital One y Wells Fargo, así como de la plataforma de pagos entre particulares Zelle, reportaron dificultades para acceder a sus cuentas en línea.

El incidente se originó por una falla técnica en Chase que, al parecer, también afectó a otras entidades financieras con las que opera el banco.

“JPMorgan Chase registró una falla temporal de software en sus sistemas informáticos, que provocó demoras en el servicio a algunos clientes. No hay indicios de que el incidente esté vinculado a un ciberataque”, informó el banco el lunes. “Si bien el problema pudo haber afectado las transacciones con otras entidades bancarias, no se trata de una falla generalizada del sistema financiero. Los clientes aún tienen acceso a sus cuentas y fondos, y estamos trabajando para normalizar las operaciones antes de que termine el día”.

Traducción de Leticia Zampedri