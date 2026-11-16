El temor a trampas con IA inquieta a Corea del Sur antes de examen clave de ingreso universitario

Funcionarios surcoreanos trabajaban para evitar las trampas en un examen nacional de ingreso a la universidad, en medio de una creciente preocupación de que la inteligencia artificial y los dispositivos inteligentes estén haciendo que el fraude sea más difícil de detectar.

A los expertos les preocupa si se podrían detectar las trampas con tecnología en el examen que rendirán el jueves más de medio millón de estudiantes en todo el país.

El examen anual, conocido como “Suneung”, o Prueba de Aptitud Académica para la Universidad, es un evento de alto riesgo en un país famoso por su intensa competencia académica, donde las perspectivas de empleo, la posición social e incluso el matrimonio pueden depender de a qué universidad asista una persona.

Las inquietudes se intensificaron durante el fin de semana después de que la persona con mejor puntaje en un examen nacional para contables tributarios, realizado en abril y julio, confesara haber usado una microcámara oculta y un teléfono inteligente para obtener respuestas con IA, tras semanas de sospechas por sus puntuaciones inusualmente altas.

Corea del Sur hace grandes esfuerzos cada año para crear un entorno ideal de evaluación, como retrasar el inicio de la jornada laboral y la apertura de las operaciones bursátiles para aliviar el tráfico de quienes rinden la prueba, y pausar los vuelos durante la sección de comprensión auditiva de inglés del examen.

Las autoridades han tenido dificultades para idear medidas igual de exhaustivas para impedir las trampas con dispositivos de IA, que el diario Hankyoreh, con sede en Seúl, advirtió en un editorial el lunes que podrían amenazar “los propios cimientos del sistema de exámenes”.

El ministro de Educación, Choi Kyo-jin, rechazó durante una auditoría legislativa el lunes los llamados de algunos legisladores a posponer el examen hasta que se implementen medidas más sólidas contra las trampas, al señalar que un aplazamiento causaría “una interrupción aún mayor” para los estudiantes.

Choi dijo que confiaba en que los supervisores del examen podrían detectar gafas inteligentes impulsadas por IA, que por lo general tienen monturas gruesas tipo carey e incorporan altavoces y pantallas en las lentes.

Las autoridades educativas desplegarán al menos un supervisor especialmente capacitado en cada uno de los 1.300 centros de examen del país para identificar ese tipo de gafas. Según la oficina del primer ministro Han Seongsook, los funcionarios también barajan exigir a los estudiantes que entreguen sus dispositivos inteligentes y cortar las conexiones públicas de Wi-Fi en los centros de examen.

El funcionario del Ministerio de Educación Song Geun-hyeon indicó que el ministerio ha proporcionado a los supervisores nuevas directrices para detectar a estudiantes que usen cámaras ocultas y otros dispositivos, además de observar movimientos sospechosos relacionados con “sus mangas, cuellos o botones, y ciertos gestos”.

El ministerio estaba trabajando con el Ministerio de Ciencia y Tecnologías de la Información y la Comunicación en medidas contra las trampas para el examen de ingreso a la universidad, que se anunciarían el martes.

La viceministra de Educación, Choi Eun-ok, explicó que las conversaciones con el Ministerio de Ciencia también incluyen restringir temporalmente las telecomunicaciones en los centros de examen. No estaba claro de inmediato si eso era viable, dadas las leyes que prohíben la interferencia de señales electrónicas o la preocupación de que pudiera afectar las comunicaciones en las zonas aledañas.

Song señaló que el uso de detectores de metales y detectores de radio sería limitado, mientras que desplegar cámaras térmicas sería muy poco probable por preocupaciones de privacidad. Los supervisores no pueden registrar pertenencias sin el consentimiento de los estudiantes.

“A nivel de todo el gobierno, también tendríamos que considerar más medidas que faciliten identificar dispositivos inteligentes (de IA)”, afirmó Song, y añadió que los funcionarios debaten si exigir a los fabricantes que diseñen los dispositivos para que emitan “luces intermitentes o sonidos” mientras se usan.

Han Won-seok, un hombre de 34 años que obtuvo el primer lugar en el examen de contable tributario del país, admitió en un video de YouTube publicado el domingo que usó una cámara oculta para fotografiar las preguntas, envió las imágenes a una herramienta de IA generativa y recibió las respuestas en un teléfono inteligente. La policía está investigando.

Han había dicho antes a los medios que obtuvo 397,5 de un máximo de 400 puntos en la prueba de primera etapa, de opción múltiple, en abril, y 663 de 800 en el examen de ensayo de segunda etapa en julio, calificaciones inusualmente altas que un periódico coreano comparó con “correr una carrera de 100 metros en menos de cinco segundos”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.